Nina Moric dice no al Grande Fratello Vip 2020/ “Devo disintossicarmi dal gossip”

Manca ancora un po’ di tempo alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma i lavori di Alfonso Signorini per la formazione di un cast di eccellenze continuano senza sosta. Tanti i nomi delle ultime settimane ma ben poche le certezze. Ciò che tuttavia si sa è che non entrerà nella Casa di Canale 5 Nina Moric. La showgirl croata, pur trovando molto appassionante il reality, ha ammesso di voler allontanarsi per un po’ dal mondo del gossip e dai riflettori. Alle pagine del settimanale Nuovo Tv, nel numero in edicola oggi 28 luglio, Nina ha infatti dichiarato che: “Vuoi o non vuoi, stando dentro a quelle mura, si parla di gossip e si creano certe situazioni dalle quali mi devo disintossicare”. Questo, dunque, il motivo per il quale la Moric avrebbe detto no alla partecipazione al GF VIP.

Nina Moric, niente GF VIP: ora si dedica a Vincenzo…

D’altronde Nina ha tenuto a precisare di essere anche una fan dello show condotto da Alfonso Signorini: “Premetto che questo reality è molto divertente e che lo guarderò sicuramente – tuttavia parteciparvi è un’altra cosa – non mi sento di partecipare perché ormai ho già dato con la mia vita privata”. Niente Grande Fratello Vip, dunque, per la showgirl che preferisce godersi gli affetti e il suo nuovo amore. Nina è infatti innamorata di Vincenzo: “È una persona perbene e un lavoratore serio” ha dichiarato la Moric, spiegando anche uno dei motivi per i quali si trova bene così con lui: “Non appartiene al mondo dello spettacolo e questo mi piace”, ha infine precisato.



