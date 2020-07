Nina Moric e Vincenzo Chirico/ Bacio a Positano e dedica speciale…

Bacio a Positano per Nina Moric e il suo neo fidanzato, l’imprenditore napoletano Vincenzo Chirico. I due sono ormai inseparabili. Lei ha pubblicato una serie di storie che la vedono insieme a lui in auto mentre su Instagram ha pubblicato un tenero bacio con uno sfondo bellissimo degno di una favola, è davvero questo quello che la modella vivrà al fianco del suo nuovo amore. Dopo il terremo Fabrizio Corona, con il quale sembra ormai aver trovato un equilibrio, e la diatriba con Luigi Favoloso tra violenze, minacce e denunce, finalmente Nina Moric è serena al fianco del bel Vincenzo che la ama e continua a corteggiarla ogni giorno. Lei stessa in tempi non sospetti ha spiegato: “E’ arrivato in un momento della mia vita in cui mi sentivo tranquilla, serena, appagata, indipendente…”.

NINA MORIC BACIA VINCENZO CHIRICO E…

In molti le consigliano di non saltare da un uomo all’altro ma ad abituarsi di stare un po’ da sola, ma altri ancora non possono far altro che essere felici per lei che appare felice e sorridente. Nina Moric ha ripreso a viaggiare, è tornata in palestra e poi si dice innamorata persa di Vincenzo Chirico e sui social, postando la foto del loro romantico bacio, scrive: “Be happy, it drives people crazy”. A quanto pare la loro relazione è iniziata in primavera, appena è stato possibile uscire di casa dopo il lockdwon e va avanti ormai da quattro mesi o poco più, si può dire che le cose si stanno facendo serie o è ancora presto?

Ecco di seguito la foto del bacio:

Visualizza questo post su Instagram Be happy, it drives people crazy. Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric) in data: 28 Lug 2020 alle ore 10:42 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA