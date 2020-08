Nina Moric e Vincenzo Chirico si sono lasciati?/ “È già finita”: l’indiscrezione

Nina Moric e Vincenzo Chirico sono in crisi? È delle ultime ore l’indiscrezione secondo la quale anche il nuovo amore della showgirl croata sia al capolinea. Una relazione di qualche mese ormai, durante i quali la Moric ha raccontato di aver trovato un uomo speciale, lontano dal mondo dello spettacolo. Oggi, però, è Amedeo Venza a lanciare l’indiscrezione secondo la quale tra i due sarebbe già finita. “È finita tra Nina Moric e l’imprenditore Napoletano…” ha fatto sapere attraverso delle stories su Instagram. Il motivo di questa rottura sarebbero anche le poche attenzioni da lui riservate alla fidanzata. Vincenzo Chirico avrebbe infatti dimostrato a Nina ben poco interesse: “Un esempio fra tutti: non ha avuto neanche un piccolo pensiero per il giorno del compleanno di Nina”, fa sapere ancora Venza.

Nina Moric e Vincenzo Chirico, storia già al capolinea?

Quella della presunta rottura tra Nina Moric e Vincenzo Chirico è di certo una notizia inaspettata, viste proprio le ultime dichiarazioni entusiaste dell’ex di Fabrizio Corona. “È arrivato in un momento della mia vita in cui mi sentivo tranquilla, serena, appagata, indipendente. – ha raccontato la showgirl alle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini qualche settimana fa – Ero serena anche da un punto di vista affettivo, fisico, non sentivo nessun bisogno.” Nonostante questo, Vincenzo è riuscita a conquistarla, facendole capire che il loro avrebbe potuto essere un grande amore. Ora, però, tutto è in discussione: che sia davvero finita tra i due?



© RIPRODUZIONE RISERVATA