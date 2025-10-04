Nina Moric esplode sui social e denuncia la mancata cura di Fabrizio Corona nei confronti del figlio Carlos: "Non gli importa di lui, nessun aiuto"

Sembrano essere ai ferri corti Nina Moric e Fabrizio Corona. I due ex, genitori di Carlos, che oggi ha 23 anni, hanno vissuto fasi alterne del loro rapporto, che se in alcuni momenti è sembrato essere buono, negli ultimi tempi si è deteriorato in maniera importante. Se infatti fino a qualche tempo fa le cose sembravano andare piuttosto bene, con tanto di foto social insieme alla nuova compagna di lui, Sara, all’epoca in attesa del figlio, adesso la situazione sembra precipitata.

Nina, infatti, ha raccontato attraverso i social di avere difficoltà nella gestione del figlio: “Da più di un anno sono l’unica persona che si prende cura di mio figlio Carlos. Vive con me e soffre di difficoltà psicologiche. Non ha alcun reddito, e tutte le spese ricadono interamente su di me”. Dunque, dai medicinali al cibo, è la mamma a provvedere dei bisogni del figlio, senza alcun aiuto da parte di Fabrizio, che sembra essersi disinteressato completamente del figlio.

Nina Moric sbotta sui social: “Fabrizio Corona si dichiara nullatenente per non pagare le spese di Carlos”

La situazione di Carlos, dunque, sarebbe molto delicata. Il ragazzo soffrirebbe di problemi psicologici ma nonostante questo, da parte dell’ex compagno nonché papà del ragazzo, non ci sarebbe nessun aiuto. A quanto pare, infatti, Fabrizio si sarebbe dichiarato nullatenente e nonostante la Legge lo obblighi a provvedere al figlio in quanto “vulnerabile”, lui avrebbe deciso di non farlo.

“Mio figlio merita la cura e la dignità che derivano dal sostegno di entrambi i genitori.” ha dichiarato ancora la Moric, che ha raccontato di essere arrivata al limite della sopportazione. Il messaggio di Nina Moric è arrivato attraverso i social: senza mezze misure, la showgirl ha raccontato del calvario che sta vivendo. Nonostante il figlio Carlos sembrasse avere un buon rapporto con il padre, così non sarebbe. I rapporti con il figlio maggiore sarebbero infatti deteriorati, e la situazione sarebbe precipitata ancor di più dopo la nascita di Thiago, il figlio che la Moric ha avuto con la nuova giovane compagna, Sara.

