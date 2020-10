Nina Moric: “Fabrizio Corona ha il Covid e invita Carlos a casa”/ “Chiamato il 112!”

La guerra tra Nina Moric e Fabrizio Corona continua e si alimenta di nuove e pesanti accuse. Ancora una volta a lanciare l’allarme contro l’ex è la Moric che con una storia su Instagram ha svelato che, nonostante sia positivo al Covid, Fabrizio avrebbe invitato loro figlio Carlos a casa sua. “Ho appena chiamato il 112 perché Fabrizio Corona, positivo al Covid, ha invitato Carlos a casa senza che io ne sapessi nulla.” ha esordito la modella croata nel suo lungo post. Poi ha continuato: “Fabrizio non solo non rispetta le norme sulla quarantena ma anche la salute di mio figlio e di tutti coloro che entrano in contatto con lui. È per uomini come Corona che il virus si diffonde seminando anche la morte”, ha tuonato ancora la Moric.

Nina Moric: “Mio figlio Carlos a rischio per colpa di Fabrizio Corona!”

Nina Moric continua spiegando di non aver avuto alcun riscontro positivo da parte della polizia. “Mi hanno detto che non possono farci nulla e che hanno fatto i controlli dalla centrale e di chiamare mio figlio per farlo tornare a casa. Ma cosa vuol dire?” sbotta. Per la showgirl si tratta di vera e propria follia, così parte nuovamente all’attacco contro Corona: “È per uomini come lui che il virus si diffonde, seminando anche la morte”. Lo sfogo della Moric si conclude poi proprio con una riflessione su Carlos Maria: “Un figlio di 18 anni può anche avere l’incoscienza di fare certe cose ma per un padre di quasi 50 anni è inammissibile perché sa benissimo che Carlos è un soggetto più a rischio essendo asmatico”.



