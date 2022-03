NINA MORIC: “FABRIZIO CORONA? NON LO SENTO”/ “Mio figlio Carlos sta affondando”

Nina Moric a “Verissimo” ha confessato di essere sentimentalmente non impegnata al giorno d’oggi e di non essere neppure intenzionata a cercare un uomo con cui condividere il proprio percorso di vita, in quanto in questo momento non si sente nemmeno nelle condizioni di garantire la serietà di un rapporto: “Oggi sono single – ha asserito –. Sono una persona da non frequentare, sono un disastro, veramente. Sono nella blacklist. Non riuscirei nemmeno a essere una compagna. Non ho voluto scendere a compromessi pur di non stare sola. Sono molto impegnativa, non riesco a gestire nemmeno me stessa, figuriamoci una relazione”.

Carlos Maria Corona, figlio Nina Moric e Fabrizio Corona/ È fidanzato? I gossip

NINA MORIC: “NESSUN RAPPORTO CON FABRIZIO CORONA”

Nina Moric è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 26 marzo 2022. La showgirl ha parlato in primis di cosa ha affrontato nell’ultimo biennio: “Non ho fatto televisione per due anni, ma giustamente la vita non la scegli… Ti pone lei di fronte a delle scelte fatte nel passato e che possono influenzare il tuo presente e il tuo futuro. In questo momento sono in una fase transitoria della mia esistenza. Sto tornando in Croazia perché mia madre, ahimè, non giova di ottima salute. Voglio equilibrare un attimo la mia vita. Nonostante abbia lasciato nascosti i demoni del mio passato, loro riemergono”.

Carlo Galatà, fidanzato Nina Moric?/ "Medico con una grande passione per il fitness"

I rapporti con Fabrizio Corona oggi “non ci sono, però va bene così – ha detto Nina Moric -. Sono rimasta qui in Italia soltanto per mio figlio Carlos Maria, perché ho avuto una carriera davvero esplosiva all’estero, di cui ancora oggi posso vantarmi. Oggi Carlos ha 20 anni, è un uomo e a volte mi sento di troppo. Amo mio figlio più della mia stessa vita e questo nessuno può negarlo. Dall’altro lato ho bisogno di volere bene un attimino anche a me in un altro posto”.

NINA MORIC: “MIO FIGLIO CARLOS È BRILLANTE, MA STA AFFONDANDO”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Nina Moric a proposito di Fabrizio Corona e del figlio Carlos ha asserito di non volere approfondire ulteriormente il discorso, ma “voglio soltanto che mio figlio Carlos sia sereno, che non si faccia mai calpestare da nessuno. Deve avere il suo ‘io’, la consapevolezza di essere un ragazzo meraviglioso. Io credo in lui e ci sarò sempre per lui, sono il suo porto sicuro”.

Nina Moric tronca i rapporti con Fabrizio Corona/ "Non ci sarà mai un lieto fine…"

Però “non posso guardarlo affondare così, in questo momento. Non sta studiando e mi dispiace, perché è una testa evoluta. Tutto quello che tocca diventa oro, ha un lessico strabiliante. Magari c’è una sofferenza, una rabbia repressa dentro di lui che lo sta offuscando e gli impedisce di vedere quanto sia magico. Carlos ora vive con suo padre e sì, continuo a parlargli. Non voglio passare da vittima in tv: ho 45 anni, non sono una ragazzina che deve nascondersi dietro ai suoi errori di gioventù. Sono stanca di essere descritta come non sono e che anche di fronte alla verità sono riuscita a passare dalla parte del torto per la mia impulsività. È facile puntare il dito contro di me”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA