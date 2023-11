Nina Moric “Fidanzato? Ora sono sola”/ “C’è un mitomane che mi perseguita…”

Nina Moric e gli amori “sbagliati”

Dalla gioia per aver ritrovato il figlio Carlos Maria al tormento per una storia finita male. Nina Moric si confessa a Verissimo parlando anche dell’amore. “Storie sbagliate? Nessuna, ero io sbagliata in quelle storie d’amore. Non ero adatta, li ho scelti io e non mi sono data un valore, mi sono accontentata”. Dopo due anni ha capito che non deve più farlo. “Non ho più bisogno di accontentarmi. Ora la parola fidanzato mi fa paura”.

A tal proposito, Nina Moric smentisce di essere legata ad un uomo, anche se di recente c’è stata qualche foto che ha alimentato il gossip. “Ora sono sola. Mi dispiace per le foto, ma quella persona è mitomane”. La modella ammette di aver sbagliato ad aver dato fiducia a quest’uomo, “che ora ci cavalca sopra, se smettesse sarebbe meglio”.

Nina Moric e l’uomo che la perseguita: “Lasciami in pace”

“Questo signore non aveva un posto dove stare, quindi l’ho aiutato visto che lo conoscevo già. Abbiamo passato momenti carini e piacevoli, ma sono stata chiara. Gli ho detto anche ti amo, ma pensavo fosse diverso e puro, ma dopo le ultime uscite…”. Nina Moric confessa a Verissimo di sentirsi perseguitata da questa persona: “Mi dispiace, ma spero che si faccia la sua vita, gli auguro ogni bene del mondo, ma deve lasciarmi in pace. Sono arrivata al punto di procedere legalmente se non la smette. Le foto che ha pubblicato sul suo profilo, anche i video, non poteva farlo senza il mio permesso. Mi ha anche hackerato telefono. Non voglio parlarne male, ma voglio che mi lasci in pace”.

