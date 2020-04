Nina Moric, flirt con Ezio Denti?/ Il criminologo: “E’ falso, siamo solo amici”

Nina Moric e Ezio Denti hanno un flirt? Parrebbe di no, e la smentita è arrivata da uno dei diretti interessati. Il criminologo di Live Non è la D’Urso ha voluto precisarlo apertamente, come si legge sul settimanale Nuovo: in questi giorni infatti alcuni giornali hanno pubblicato fotografie nelle quali i due sono insieme. Tutto apparecchiato per una nuova coppia? No per l’appunto, a meno che ovviamente Denti non stia mentendo: tuttavia, allo stato attuale bisogna necessariamente prendere per buone le sue parole. “Ci siamo conosciuti negli studi di Mediaset” ha detto il criminologo, che ha anche confessato come effettivamente lui e la Moric siano usciti qualche volta per prendere un aperitivo. Tuttavia “siamo sempre stati sotto gli occhi di tutti, paparazzi compresi, e non abbiamo nulla da nascondere”.

L’approfondimento tuttavia non è finito qui: in una delle foto pubblicate sembra che i due si scambino un bacio. Anche qui è arrivata una smentita, non secca ma sufficiente: “Era sulla guancia, niente di passionale ma un semplice gesto di saluto” ha dichiarato Ezio Denti, rivelando che si tratta di un’abitudine che ha con tutte le amiche. L’occasione della smentita di un flirt con Nina Moric è stata utile anche per una domanda circa i risultati della macchina della verità di Live Non è la D’Urso: tema di qualche tempo fa, la showgirl croata nell’occasione aveva negato di essersi sottoposta alla liposuzione e la macchina le aveva dato ragione, ma poi a Barbara D’Urso era arrivata una “soffiata” su come la Moric potesse aver falsato i risultati. Ezio Denti ha parlato del poligrafo come di una macchina seria, “che dà risposte eccellenti perché riflette le emozioni delle persone”. Di conseguenza, Nina Moric secondo lui sarebbe stata sincera e la macchina della verità lo avrebbe dimostrato.

Non la pensava così, appunto, Francesco Chiesa Soprani (amico della croata e dell’ex compagno Luigi Favoloso), che nei giorni scorsi aveva messo in guardia la D’Urso sulla possibilità di ingannare il poligrafo, considerato comunque uno strumento poco attendibile. “Credo che Nina lo sappia, e che viva la cosa come un gioco” erano state le sue dichiarazioni a Nuovo Tv. Chissà alla fine chi avrà ragione sul flirt con Ezio Denti, ricordiamo che nei giorni scorsi la stessa Moric aveva negato la cosa affermando invece di frequentare uno psichiatra.



