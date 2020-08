Nina Moric, foto con Fabrizio Corona e Carlos/ “Una vera famiglia”: il web sogna ma..

Nina Moric, Fabrizio Corona e loro figlio Carlos Maria sono i protagonisti di uno scatto postato su Instagram dalla showgirl. Un quadro di famiglia che fa impazzire il web e scatena inevitabilmente il gossip. In tanti vorrebbero un ritorno di fiamma tra Nina e Fabrizio, ma le cose non stanno in questo modo. I due hanno ormai costruito un ottimo rapporto basato sul rispetto reciproco e sull’amore che li lega per il figlio Carlos. “Il potere di trovare la bellezza nelle cose più umili rende la casa felice e la vita più bella. – sono le parole che Nina ha scritto al fianco della foto postata su Instagram – Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite.” ha infine sottolineato.

Nina Moric e Fabrizio Corona fanno sognare, lei però sta con Vincenzo

Nina Moric e Fabrizio Corona, negli ultimi anni, hanno mostrato al popolo del web di aver ritrovato una sintonia, un’armonia che in altri momenti della loro vita sembrava qualcosa di impossibile. Momenti e foto insieme, ormai, non sono più qualcosa di raro. C’è però da ricordare che Nina oggi è innamorata. Dopo la tormentata storia d’amore con Luigi Mario Favoloso, finita tra pesanti accuse reciproche, oggi la modella croata ha nel suo cuore Vincenzo Chirico, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. “Lavora, è meridionale, meravigliosamente terrone, ma vive a Montecarlo, si occupa di diverse società, sport club, alberghi”, ha raccontato la Moric nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Novella2000.





