Nina Moric ha denunciato Luigi Favoloso/ “È pericoloso. Sono in cura dalla psicologa”

La querelle tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso apre un nuovo capitolo. Ad annunciarlo è Barbara D’Urso alla fine della nuova puntata di Pomeriggio 5, dichiarando di aver ricevuto una lettera dalla modella. In questa la Moric dichiara di essere stata nuovamente contattata dal suo ex e di esserne stata così scossa da prendere la decisione di denunciarlo. La D’Urso mostra la foto di Nina in questura, poi legge: “Favoloso mi ha chiamato da un numero privato dicendomi ‘Hey, ciao possiamo parlare? Ho voglia di parlarti. Sono stata immobilizzata per 19 secondi dicendo nulla, poi ho messo giù.” legge la D’Urso dalla lettera di Nina. Poi aggiunge “Il mio stato in quel momento era devastante, non riuscivo a muovermi e parlare. Si chiama stress post-traumatico. Dopo tutto quello che mi ha fatto io nutro una grande paura nei suoi confronti, quindi sto frequentando una psicologa che cura i traumi.”

Nina Moric ha denunciato Luigi Mario Favoloso: “Mobbing psicologico”

Non è però stata l’unica telefonata che Nina Moric ha ricevuto in questi ultimi giorni. Infatti Barbara D’Urso continua a leggere: “La telefonata è stata registrata, quindi non può negare che non è stato lui. Anzi, ho ricevuto un’altra telefonata alle 4 di mattina ma non ho più risposto.” Da qui la decisione: “Farò la denuncia con tutti i dettagli che ora non posso dire. Il mio stato psicologico è stato compromesso dalla sua chiamata, quindi devo tutelarmi da questa persona che ritengo pericolosa.” E conclude con parole pesanti: “Si può aggrappare agli specchi ma quello che ha fatto è l’ennesima conferma che lui mi sta facendo mobbing psicologico”. La questione verrà ulteriormente approfondita nella prossima puntata di Live non è la D’Urso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA