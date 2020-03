Nina Moric ha il Coronavirus?/ “Non sto bene, sono in autoisolamento”

Nina Moric torna a far parlare di sé e questa volta non per via delle presunte violenze subite da Luigi Favoloso o per l’annunciata denuncia che avrebbe fatto ai suoi danni, ma per via del suo stato di salute. A quanto pare la modella non si sente bene e lo ha annunciato lei stessa sui social parlando di sintomi influenzali e di tanta paura che l’hanno spinta a rinunciare alla sua famiglia per optare per l’autoisolamento. Con molto dolore al cuore la modella croata ha annunciato sul suo profilo Instagram di non sentirsi molto bene e di avere dei sintomi influenzali che la fanno pensare al peggio tanto da volersi allontanare anche da coloro che le sono stati vicini in questi giorni ovvero il figlio Carlos Maria e la madre Vranka.

NINA MORIC HA IL CORONAVIRUS? “SONO IN AUTOISOLAMENTO”

Nina Moric ha fatto sapere di non sentirsi molto bene e i fan hanno subito preso la palla al balzo per raccomandarle di riguardarsi e di stare attenta perché in questi giorni tutto fa paura anche solo una semplice febbre e a chi invece l’ha trovata triste e sola ha risposto: “Ragazzi non sono triste, non mi sento molto bene. Non sono preoccupata ma finché non mi sentirò meglio ho deciso, per la salute di tutti, di stare da sola. Sicuramente non ho niente, un abbraccio”. Nina Moric non ha rivelato i dettagli sui suoi sintomi, non ha rivelato di aver chiamato i dottori o meno e non ha nemmeno parlato né di test né di tamponi ma di semplici precauzioni per il bene della sua famiglia. Come andranno le cose per lei? I fan non hanno intenzione di abbandonarla, questo è certo.



