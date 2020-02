Nina Moric ha tradito Luigi Favoloso?/ “Un sms terrificante e poi…”

Nina Moric ha tradito Luigi Favoloso? Se ne parla a Live Non è la D’Urso dove Barbara D’Urso manda in onda una ricostruzione della mail inviata alla madre Loredana Fiorentino: “Ho letto sul telefono di Nina un sms terrificante ‘Ci siamo amati e ci siamo e desiderati.’ Era di un mio amico e lei aveva risposto ‘Ci siamo amati anche se siamo diversi’. Ho capito di non avere più avuto una famiglia, ho perso Nina e il mio amico“. Non sappiamo al momento se sia veramente accaduto ciò e soprattutto chi sia l’amico di cui fa menzione proprio lo stesso Favoloso. E pensare che in passato si era parlato piuttosto del tradimento e cioè di come Nina fosse stata tradita. Tanto da vedere Serena parlarne a Pomeriggio 5.

Continua poi spiegando quanto è accaduto dopo: “Prima ha ammesso di averlo visto una volta, poi ha negato. Poi mi ha chiesto scusa in ginocchio. La mattina seguente raccolgo tutte le mie cose che erano tante dopo 5 anni in casa di Nina. Ha provato a fermarmi e io ero piegato in avanti, mi sono mosso e lei ha battuto la testa. Può essere che il bernoccolo di cui parla se lo sia fatto lì”. Sicuramente c’è grande curiosità di vedere se si scoprirà qualcosa in più di una situazione al momento nebulosa e su cui c’è poca chiarezza. Di certo con tutte le accuse che ha ricevuto Luigi questo particolare sembra rimanere uno dei meno rilevanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA