Nina Moric: “I miei tentati suicidi? Ero una persona troppo sola”/ “Mi sono inflitta tante ferite”

Nina Moric, dichiarazioni choc a Belve: “I tentati suicidi? Ero una persona troppo sola”

Nina Moric è una delle protagoniste della nuova puntata di Belve, il talk show condotto in seconda serata da Francesca Fagnani su Rai2. La showgirl croata, spesso al centro polemiche e dichiarazioni choc, si racconta senza peli sulla lingua, affrontando aspetti anche molto delicati della sua vita privata.

Durante l’intervista Nina Moric tocca anche l’argomento dei tentati suicidi. Ad aprire l’argomento, come riporta Davidemaggio.it, è la Fanagni che si rivolge alla Moric ricordandole “lei per due volte è stata ricoverata per un’intossicazione di farmaci, era una richiesta di attenzione disperata, o le mancava la voglia di vivere?” Nina risponde parlando di se in terza persona, ammettendo: “A me dispiace per quella persona che era lì […] Era troppo sola”.

Nina Moric e le presunte violenze subite in famiglia: “Chiedo scusa a me stessa di essermi inflitta tante ferite”

In un passaggio dell’intervista, la conduttrice tocca anche il delicato argomento delle violenze familiari di cui la Moric parlò a Vanity Fair nel 2013 ma che poi in parte ritrattò successivamente. “Quello che è successo nel mio passato è rimasto nel mio passato, è stato violento anche da parte mia farlo uscire, e ogni volta, come mi sentivo, facevo una versione di ciò che è realmente accaduto, magari non è successo niente”, ha specificato la modella croata, che allora si rese protagonista di pesantissime accuse verso suo padre. In merito la Moric ha però concluso dando quasi la colpa solo a se stessa: “Chiedo scusa a me stessa di essermi inflitta tante ferite, era un atto di autolesionismo, la verità non la saprai mai”, le sue parole a Belve.

