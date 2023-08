Nina Moric: il figlio Carlos Maria Corona compie gli anni/ Il dolore, nel messaggio di auguri

Nina Moric destina un messaggio social a Carlos Maria Corona: il compleanno del primogenito ha il sapore della nostalgia

Nina Moric celebra il compleanno di Carlos Maria Corona in un messaggio social, indirizzato al figlio festeggiato, che lei non vedrebbe da tempo. Reduce da un’intervista intimista in cui svela la causa del recente ricovero in codice rosso e l’annessa solitudine che l’hanno messa a dura prova, Nina Moric torna a palesarsi lontana dal figlio primogenito, che lei concepiva più di due decenni fa con l’amore vip storico e suo ormai ex marito, Fabrizio Corona.

Nina Moric: "Avevo paura di invecchiare e sono stata alle regole, poi..."/ Lo stop ai ritocchini

Riattivatasi tra le Instagram stories, nei giorni della calda estate di agosto 2023, Nina Moric condivide con il web una serie di immagini nostalgiche, che in formato video la immortalano insieme al festeggiato primogenito nel viaggio estivo intrapreso a Zanzibar nel 2019. Segno social che lascia trapelare il dolore della modella croata e naturalizzata italiana provato per la distanza che la separa dal figlio. “Eri nato alle ore 18:38 di giovedì. Auguri piccolo mio”, é il commovente messaggio di auguri che la showgirl poi indirizza al figlio a corredo di uno scatto che immortala Carlos da neonato.

Nina Moric choc: "Mi hanno abbandonata tutti..."/ L'appello al figlio Carlos Maria Corona

Fabrizio Corona é al fianco di Carlos Maria Corona, in assenza di Nina Moric

Gli struggenti auguri di Nina Moric giungono al figlio via Instagram, dove al contempo diventa virale il post dei festeggiamenti per il compleanno del 21enne Carlos, pubblicato da Fabrizio Corona. “Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te” é la caption che Fabrizio scrive a corredo di una carrellata di immagini che in formato foto e video lo immortalano con il festeggiato, tra presente e passato, e non mancano dei ricordi delle giornate vacanziere del momento segnate dal party di compleanno del 21enne tenutosi a Porto Cervo.

Nina Moric choc: "Ho rischiato. Mi hanno asportato il seno e la protesi"/ "Mi hanno abbandonata tutti..."

E tra i più aggreganti negli annessi commenti rilasciati dagli utenti, c’é chi nel web invita Fabrizio Corona a rendersi mediatore di una reunion tra Nina Moric e il loro figlio, Carlos Maria Corona. Non é tuttavia nota la causa alla base della lontananza che si rileva tra Carlos e Nina Moric.

Intanto, sempre via social LDA e Aka7even si palesano lontani dall’Italia..











© RIPRODUZIONE RISERVATA