Nina Moric, indagini su Luigi Favoloso/ “Il dott. Denti tutelerà la mia persona”

Nina Moric porta avanti la sua battaglia legale contro Luigi Mario Favoloso, già denunciato per violenze contro di lei e il figlio Carlos. L’ex moglie di Fabrizio Corona, decisa a tutelare la propria persona e quella dei suoi cari, ha deciso di assumere il criminologo e investigatore Ezio Denti che svolgerà una serie di accertamenti su Favoloso con l’obiettivo di tutelare l’ex modella. Ad annunciarlo, come fa sapere Fanpage, è stata la stessa Nina Moric con una story su Instagram. Ezio Denti è noto per le sue partecipazioni alle trasmissioni di Barbara D’Urso. Si tratta, infatti, del criminologo che ha sottoposto la stessa Nina Moric alla macchina della verità nella scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso. Denti, inoltre, è apparso anche in altre trasmissioni come Quarto Grado, Chi l’ha visto e La vita in diretta ed è consulente della difesa nel processo sull’omicidio di Yara Gambirasio.

Nina Moric: “il dottor Denti effettuerà accertamenti a tutela della mia persona”

Dopo aver parlato a lungo della delicata vicenda che la vede protagonista in tv, Nina Moric sceglie di affidarsi alla giustizia per dimostrare che tutto ciò che ha dichiarato sia vero. Motivo che l’ha spinta a dare mandato al dottor Denti che effettuerà una serie di indagini sulla condotta di Luigi Mario Favoloso con cui l’ex moglie di Fabrizio Corona ha vissuto una lunga e tormentata storia d’amore. “Contestualmente alle indagini in corso da parte della Procura che stanno andando avanti, ho deciso di conferire incarico al noto investigatore privato e criminologo investigativo Dott. Ezio Denti al fine di effettuare tutti gli accertamenti a tutela della mia persona per quanto è accaduto durante il mio rapporto con il soggetto oramai già indagato. È necessario a tutti i costi cercare di acquisire tutte le informazioni sia per quanto riguardano i miei rapporti professionali e non, diretti e indiretti con questa persona“, ha fatto sapere la Moric che, poi, ha pubblicato anche un post aggiungengo – “ho chiuso il sipario sul palcoscenico della mia vita”.

