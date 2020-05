Nina Moric interrompe la diretta del figlio/ “Vergognatevi, messi ko da un ragazzino”

Pubblicità

E’ dovuta intervenire Nina Moric per interrompere la diretta Instagram del figlio Carlos, che secondo lei si stava mettendo male. La showgirl croata è poi intervenuta e, sulle storie, ha spiegato la situazione scagliandosi contro gli haters, rei di aver voluto mettere in difficoltà il figlio con domande e commenti inopportuni. Va detto che, come si legge su Il Fatto Quotidiano, in passato la Moric aveva impedito a Carlos di aprire un profilo Instagram personale proprio per volerlo proteggere; l’anno scorso era bastata una semplice foto postata da Fabrizio Corona (il padre del figlio, avuto dalla coppia nel 2002 e di cui lui e Nina hanno ottenuto l’affidamento congiunto dopo tante battaglie legali) per scatenare commenti al veleno da parte dei soliti “leoni da tastiera”. Cosa che si è ripetuta, questa volta nel corso di una diretta video.

NINA MORIC INTERROMPE LA DIRETTA DEL FIGLIO

Carlos Maria Corona, 17 anni, ha voluto realizzare un diretta instagram per parlare soprattutto di filosofia e matematica: “Rispetto a questo lui ha un pensiero molto profondo” ha detto Nina Moric nel commentare la cosa. Qualcuno ha posto domande interessanti e intelligenti mantenendo la conversazione su binari “normali” e civili, ma alcuni follower sono invece intervenuti con domande e commenti poco opportuni; tra chi gli ha chiesto dell’autismo e chi dello psicologo, la diretta Instagram ha preso una piega non prevista e così la Moric ha deciso di mettervi fine. “Cosa ti dicono? Basta così” ha detto per poi chiudere il collegamento. Va detto, e l’ha riconosciuto anche lei, che Carlos ha tenuto un comportamento esemplare cercando di rispondere a tutti con il massimo garbo; tanto che alla fine Nina ha scritto che “siete stati messi ko da un ragazzino di 17 anni”.

Nina Moric ha detto che la diretta è stata cancellata e non si farà mai più; prima ancora, aveva detto che “sono intervenute delle persone, fake per la maggior parte, senza un minimo di onorabilità verso il prossimo, soprattutto verso un ragazzino di 17 anni” che, appunto, è stato capace di rispondere con la massima calma e educazione. “Se fossi in voi mi vergognerei” ha detto la showgirl croata; parole molto simili a quelle che aveva utilizzato in occasione della foto di Fabrizio Corona e il figlio, quando aveva scritto “mi vergogno dei vostri commenti”, “da piccoli siete caduti dal seggiolone” e ancora “lasciamo perdere i ragazzetti idioti, ma gli adulti, mamma mia che poveretti vi dovete fare schifo da soli!!!” per poi chiudere con un forte ed eloquente “siete peggio delle bestie”.



