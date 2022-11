Nina Moric “Io e Fabrizio Corona malati? No, solo infelici”/ “Mai abusato di droghe…”

Nell’intervista che Nina Moric ha rilasciato a “Belve” non poteva mancare un riferimento al matrimonio con Fabrizio Corona, da cui è nato il figlio Carlos Maria. Quando Francesca Fagnani le ha chiesto se rifarebbe tutto, se potesse tornare indietro, la modella ha contestato la domanda. “È una domanda che non ho mai capito… se ormai è passato. Se potessi tornare indietro? È inutile che ti fai questi viaggi astrali. Ormai non puoi più tornare”. Il messaggio di Nina Moric è che non si pente di nulla e soprattutto non vuole addebitare all’ex marito i problemi che ha avuto: “Se tu oggi sei una persona insoddisfatta, non è il tuo passato, il tuo presente è il problema perché il tuo passato poteva essere travolgente quanto vuoi, però non puoi avere sempre le scuse, vivere dentro quell’ombra di scuse… perché no, aggrapparsi al passato e accusare il passato per le proprie scelte è sbagliato”.

Probabilmente questo voler guardare avanti è legato al fatto che ripensare al passato è motivo di sofferenza per Nina Moric. “Alla fine mi sono concessa io a questo gioco perverso al massacro, a quanto pare mi piaceva all’epoca. Quindi ero masochista fino in fondo”. Il rammarico di Nina Moric è invece quello di non aver avuto le persone giuste al suo fianco, qualcuno che le desse i giusti consigli.

NINA MORIC “HO PROVATO DROGHE, ERO TROPPO SOLA”

Nina Moric ha difeso Fabrizio Corona anche quando Francesca Fagnani a “Belve” ha parlato di relazione tossica tra loro. “Onestamente sono stata io tossica nei miei confronti”. Quando poi la conduttrice le ha chiesto chi fosse più malato dei due, la modella ha replicato: “Non credo onestamente che fossimo malati, ma eravamo infelici. L’infelicità porta a fare cose brutte, a farsi del male. Probabilmente eravamo tutti e due fragili”. Nina Moric ha parlato anche delle sue dipendenze. “Quella ragazza era troppo sola, tutto qui”, ha spiegato la modella scoppiando a piangere. “Ma io non ho mai abusato delle droghe. Provato sì, perché ero infelice. Colpa è mia. Non dò la colpa al mio lavoro. Non dò colpa allo stress, ma a me stessa, alla mia infelicità. Ho provato un paio di volte, non ho fatto chissà che”. Nina Moric ha spiegato di aver assunto psicofarmaci per solitudine: “Sapevo che non potevo morire. Infatti ho chiamato io l’ambulanza. Questa non è la mia vita, questa sono solo pagine”.

