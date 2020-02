Nina Moric, lividi da violenze o liposuzione?/ I medici “Questi segni ci sembrano…”

NINA MORIC, LIVIDI DA PERCOSSE O LIPOSUZIONE? IL RESPONSO DEI MEDICI

Nina Moric vittima di violenze o quei lividi che ha mostrato sono in realtà i segni di una liposuzione? “Live Non è la D’Urso” ha interpellato tre chirurghi plastici per chiedere un parere, visto che Luigi Mario Favoloso aveva accusato Barbara D’Urso di non aver approfondito la vicenda e verificato se le accuse dell’ex fidanzata fossero legittime o meno. Ecco il responso dei medici per Nina Moric. Il primo a parlare è il dottor Pierfrancesco Bove, che visita personalmente Nina Moric. «Noto semplicemente due segnetti piccolissimi. Mi mettono qualche dubbio perché sono simmetrici e della stessa dimensione, ma sono talmente piccoli che mi sembrano i segni di un ago grosso più che di una cannula vera e proprio. L’ingresso della cannula in genere è più ampio e si nota la chiusura con dei punti, che qui non noto. Ma non possono essere sicuri al cento per cento». Il secondo medico interpellato è Pietro Lorenzetti: «Questi lividi sono compatibili con un intervento chirurgico di liposcultura. Sono molto sospetti questi segni. Sono uguali a quelli lasciati da una guaina. Non ne ha bisogno perché magra? Molto spesso in pazienti molto magre si possono definire i fianchi con la liposuzione». Infine, il chirurgo plastico Giacomo Urtis: «Mi sembra una liposuzione, mi ricorda casi che abbiamo noi. Conosco molto bene questo trattamento». Clicca qui per vedere il video del responso dei medici.

