Nina Moric “Non ho una storia con Ezio Denti”/ “Frequento uno psichiatra…”

Nina Moric è single oppure no? Si sta facendo aiutare oppure ha messo in secondo piano la sua salute? Sono queste le domande che il pubblico continua a farsi soprattutto dopo le sue uscite in tv e nel salotto di Live non è la d’Urso. A queste si aggiungono i gossip sull’amicizia su Ezio Denti, il famoso criminologo che si occupa della “gestione” della macchina della verità proprio nello studio di Barbara d’Urso. In molti avevano già pensato che questa amicizia, per alcuni un flirt vero e proprio, potesse inficiare anche i risultati della macchina ma a questo ha risposto la modella smentendo con gran forza le voci su una storia con Denti: “Ci frequentiamo? Assolutamente no”. Ma le rivelazioni social non riguardano solo questa smentita ma anche la sua nuova vita amorosa che, messo da parte Luigi Favoloso ormai a dicembre scorso, sembra concentrarsi su un nuovo, possibile, amore ovvero “uno psichiatra”.

NINA MORIC SMENTISCE IL FLIRT CON EZIO DENTI E…

Nina Moric ai fan ha risposto: “Basta con sto curati. Ho già detto che sto facendo una terapia che cura i traumi. Per non bastare frequento anche un bravo psichiatra”. Sulla sua situazione di salute, però, ammette di essere a lavoro per curarsi dopo il trauma e lo stress: “Stare male purtroppo succede a molte persone ma curarsi è sano. Non ho mica paura di ammetterlo. Quindi, non per me, ma magari per gli altri che non hanno la forza di ammettere il loro dolore e non si stanno facendo curare”. E, infine, a chi continua ad attaccarla a muso duro risponde con “gentilezza” augurando ogni bene ma pregando tutti di andare piano con le parole che “feriscono più di un pugno”.



