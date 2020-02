Nina Moric non va da Barbara D’Urso/ “Non sarò a Live, indagine in corso. Scusa!”

Nina Moric incontrerà Luigi Favoloso a Live-Non è la d’Urso, anzi no. Tutto era pronto, Barbara D’Urso si stava preparando ad accogliere le due parti di questa vicenda che sta facendo discutere ormai da settimane ma, proprio a pochissimi giorni dalla diretta e poco dopo l’annuncio televisivo, Nina si è tirata indietro. “Per ragioni di giustizia confermo la mia decisione di non partecipare ad alcuna trasmissione televisiva che tratti delle vicende giudiziarie per le quali c’è un’indagine in corso da parte della Magistratura” scrive Nina attraverso il suo profilo Instagram.

Nina Moric chiede scusa a Barbara D’Urso: “Non sarà a Live”

Nina Moric, che avrebbe dovuto essere una delle ospiti di punta della nuova puntata di Live non è la D’Urso, da buca alla conduttrice a pochi giorni dalla diretta. Tuttavia non mancano parole di dispiacere per questo gesto: “Chiedo SCUSA alla Signora Barbara D’Urso.” conclude la Moric. Luigi Favoloso potrebbe dunque tornare ma senza Nina a chiarire con lui. La cosa potrebbe dare all’ex lo spazio di tornare ad accusarla e di ipotizzare una sua “ritirata strategica”, volpa a non affrontare il faccia a faccia. D’altronde le accuse tra i due sono ormai continua ma la risoluzione di questa vicenda così delicata sembra essere ancora ben lontana dall’arrivare. In tutto questo, come reagirà Barbara D’Urso? E come colmerà la mancanza della Moric nel suo studio della domenica sera?

