Nina Moric nuove prove contro Luigi Favoloso?/ A Live Non è la D’Urso pronta a dimostrare le accuse

La storia di Nina Moric e Luigi Favoloso ancora al centro dei riflettori a Live Non è la D’Urso. La settimana scorsa l’ex fidanzato della modella croata aveva replicato alle gravissime accuse di Nina Moric, che questa sera tornerà nuovamente sull’argomento con nuove prove circa il presunto maltrattamento. Se da una parte la showgirl è alle prese con la faccenda Favoloso, dall’altra può sorridere per la dedica romantica ricevuta dall’ex marito, Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi le ha scritto: “Rifarei ogni singola cosa. Grazie per avermi donato la cosa più bella che ho”. A Live non è la D’Urso ci sarà spazio anche per parlare del possibile riavvicinamento tra la Nina Moric e Fabrizio Corona? Tanta carne al fuoco in vista della puntata…

Nina Moric, ritorno di fiamma con Fabrizio Corona?

In molti si domandano se dopo la dedica romantica di Fabrizio Corona ci sia stato o ci possa essere un ritorno di fiamma tra i due in futuro. Certo è che questa sera a Live Non è la D’Urso si affronterà soprattutto il tema legato all’ex Luigi Favoloso. Nina Moric promette nuove prove sul presunto maltrattamento e ha tutte le intenzioni di andare fino in fondo. Come detto, la scorsa settimana il suo ex compagno aveva ampiamente spiegato la sua versione dei fatti ai microfoni di Barbara D’Urso, sostanzialmente accusando Nina Moric di essersi inventata ogni cosa.



