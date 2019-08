Nina Moric/ “Questa ‘italo-negretta’ è bona!”, battutaccia dell’ex GF Filippo Contri

Nina Moric posta una foto che potrebbe alimentare una polemica (o forse no…). Un semplice scatto con protagonista un primo piano con tanto di cappello e treccine. Un commento poi, salta all’occhio ed è quello di Filippo Contri, ex del Grande Fratello 16. “Sta italonegretta è proprio bona”, scrive accompagnando il suo pensiero da un cuore. Amico del suo fidanzato Luigi Mario Favoloso, appare anche evidente la voglia di scherzare ma sul web si sa, ogni cosa può scatenare l’odio social anche quando non serve. “La conosci?”, domanda ironica proprio la diretta interessata con tanto di faccina ammiccante. “Sì, sì. Diciamo che è una amica di un amico”, risponde lui. Lei fa finta di non capire ma poi aggiunge faccine che ridono. “Sei bellissima. Fuori e dentro soprattutto. Un’anima bellissima”, la commentano gli estimatori. E ancora: “Una super modella sempre bella e affascinante. Bellezza naturale e unica…”.

Nina Moric e Filippo Contri, botta e risposta politicamente scorretto

Attualmente il commento di Filippo Contri è passato inosservato, venendo preso in considerazione solamente per quello che è: uno scambio di battute politicamente scorretto tra amici. Una cosa però è certa, con questo scambio online, sappiamo adesso che la storia d’amore tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, nonostante le incomprensioni dello scorso anno, procede attualmente a gonfie vele. Inoltre, gli ex protagonisti del Grande Fratello 15, sarebbero rimasti in contatto tra di loro. Proprio Favoloso infatti, aveva instaurato un ottimo rapporto con Filippo ma anche con Veronica Satti e l’amicizia, procede anche lontani dalle telecamere che li ha fatti conoscere. Di recente la Moric, aveva postato una fotografia in occasione del compleanno del figlio Carlos Maria, rammentando quanto le manchi al suo fianco Fabrizio Corona, padre del ragazzino e finalmente in ottimi rapporti anche con l’ex modella.

Visualizza questo post su Instagram Paladini di ideali che non esistono più. @nm_code Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric) in data: 14 Ago 2019 alle ore 3:25 PDT





