Nina Moric ricoverata in ospedale: “Nell’ora più buia”/ Fan allarmati: come sta?

Nina Moric in ospedale dopo un lungo silenzio su Instagram: cosa sta accadendo?

Dopo settimane di silenzio, Nina Moric torna attiva su Instagram pubblicando immagini che scatenano la preoccupazione dei fan. Nella prima Nina ha mostrato il suo braccio con tanto di braccialetto che viene dato quando si viene ricoverati in ospedale. Accanto allo scatto ha dunque scritto: “Anche nell’ora più buia della vita un po’ di fede fa molta strada. Io corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore”.

Nina non ha spiegato il motivo che l’ha costretta ad un ricovero in ospedale, né quali siano oggi le sue condizioni. Poco dopo ha però pubblicato un’altra foto nella quale mostra stavolta anche il suo volto, chiaramente provato, mentre si trova ancora stesa in un letto d’ospedale.

Nina Moric sta male: le parole che allarmano i fan

Sulla voto pubblicata spicca anche un nuovo messaggio di Nina Moric: “A volte i miracoli sono persone buone con cuori gentili, Grazie“. Parole che potrebbero essere un ringraziamento ai medici che si stanno occupando di lei in queste ore. Dalla pubblicazione di questo scatto sono ormai passate delle ore, tempo durante il quale non sono giunti aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’ex moglie di Fabrizio Corona. Né, tuttavia, sono arrivati chiarimenti su cosa sia capitato a Nina, che al momento si è richiusa nel silenzio, evidentemente attendendo di stare meglio prima di tornare sui social e spiegare ai tanti follower preoccupati cosa le sia accaduto. In attesa di aggiornamenti, tanti stanno manifestando alla showgirl ed ex modella tutta la solidarietà del caso.

