Nina Moric, sfogo contro Fabrizio Corona dopo le dichiarazioni a Belve?/ “Non svalutare né ferire nessuno”

Nina Moric replica a Fabrizio Corona: sfogo dopo le dichiarazioni dell’ex

Questa sera torna in onda Belve, con una nuova edizione ricca di grandi interviste. Francesca Fagnani ha incontrato nel suo studio anche Fabrizio Corona che, come mostrato dalle prime anticipazioni, ha parlato anche del suo privato. L’ex re dei paparazzi ha ammesso che il figlio Carlos soffre di una particolare malattia genetica. E ha fatto riferimento anche all’assenza dell’ex moglie, Nina Moric, nella vita del figlio: “Non lo vede mai, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre. Oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”.

Tuttavia queste affermazioni avrebbero immediatamente innescato la reazione della modella che, attraverso alcune Instagram stories, ha replicato con alcune frasi ad effetto, che suonano come frecciatine all’ex: “Ripagate il bene col bene, restituisci il male con la giustizia!“. E ancora: “Quando un uccello è vivo, mangia le formiche. Quando l’uccello muore, le formiche lo mangiano. Da un albero si possono creare un milione di fiammiferi. Ma basta un fiammifero per bruciare un milione di alberi. Le circostanze possono cambiare in qualsiasi momento. Non svalutare né ferire nessuno. Potresti essere potente oggi, ma il tempo è più potente di te“.

Nina Moric sbotta sulle Instagram stories: “Le persone malvagie…“

Nina Moric ha poi continuato la sua presunta reazione alle dichiarazioni di Fabrizio Corona con altre frasi ad effetto: “Le persone veramente malvagie non feriscono solo gli altri. Sono addirittura orgogliosi del dolore che causano e poi cercano di incolpare le loro vittime”. E ancora: “Alcune persone hanno più spinta di altre. Ma quando dico che la responsabilità spetta al pubblico, lo dico in senso morale ed etico!”. A seguire, confermando che il riferimento è proprio all’ex, la modella ha pubblicato un estratto dell’intervista rilasciata da Corona a Belve.

E, a seguire, ha proseguito con altre frecciatine social: “Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento“. Infine, ha scritto: “Ora racconti la tua richiesta di 3 anni di reclusione nei miei confronti. Sì, l’udienza sarà il 23 novembre. Per 10, 20, 30 nulla! Non vedo l’ora“.













