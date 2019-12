Nina Moric “Sono ai domiciliari”/ L’ex di Fabrizio Corona spiazza i fan su Instagram

Abituata a sorprendere, Nina Moric non si smentisce neppure ora. Rimasta a lungo lontana dai social network, ha fatto preoccupare i suoi fan. Ma poi è tornata e li ha spiazzati con una risposta che a qualcuno è sembrata ironica. Nell’esternazione in questione sembra infatti voler alludere a quanto stabilito dal giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha concesso all’ex marito Fabrizio Corona il differimento della pena nella “forma umanitaria”, da scontare ai “domiciliari” in un istituto di cura. A quale affermazione ci riferiamo? Nello specifico, Nina Moric ha risposto ad un follower che le aveva chiesto un chiarimento sulle ragioni legate alla sua lontananza dai social. La showgirl croata, naturalizzata italiana, ha allora risposto: «Sono ai domiciliari». Questo messaggio ermetico sta facendo discutere: a cosa si riferisce? Alla condizione in cui vive l’ex marito? Se con questa risposta voleva riaccendere i riflettori su di sé, ci è sicuramente riuscita.

NINA MORIC SPIAZZA FAN SU INSTAGRAM: “SONO AI DOMICILIARI”

Negli ultimi mesi Nina Moric è apparsa saltuariamente sui social. Negli ultimi giorni però la modella croata è nuovamente attiva su Instagram, infatti ha pubblicato una foto in cui immortala il figlio Carlos, nato dal matrimonio con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. «Arriverà un momento in cui i figli cammineranno da soli, ma tu dovrai essere lì ad osservarli», ha scritto Nina Moric nella descrizione della foto. Il post ha fatto in poco tempo boom di like e commenti. «Da una grande donna, nasce un uomo», le ha scritto un fan. C’è poi un altro utente che aggiunge: «Carlos è bellissimo, come te». Ma è quella risposta sopracitata a far discutere, anche perché giunge a seguito della divulgazione della notizia della concessione da parte del giudice Simone Luerti del differimento-pena all’ex marito Fabrizio Corona. La decisione è arrivata è arrivata alla luce dell’aggravamento della “condizione psichiatrica bordeline” manifesta dall’ex re dei paparazzi.





