Nina Moric sta male “Voglio spegnere questo dolore atroce”/ Attesa per l’esame istologico

Nina Moric sta male: lo sfogo social dell’ex di Fabrizio Corona

Nina Moric sta attraversando un periodo molto complesso, a causa di problemi di salute che la stanno mettendo a dura prova. L’ex moglie di Fabrizio Corona mostra sui social il referto medico in cui si legge che la modella si sia sottoposta a una gastroscopia. Sono lancinanti i dolori che la showgirl è costretta ha sopportare a causa di problemi digestivi, di cui non si conosce ancora la natura.

Nina Moric lontana dal figlio Carlos: compleanno solo con papà Fabrizio/ Lei: "Mi manchi da impazzire"

Nina Moric decide di sfogarsi su Instagram dichiarando: “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando“. Non svela altri dettagli la 46enne, ma è in corso un esame istologico per determinare la causa di questi problemi.

Fabrizio Corona contro Nina Moric "Denunciata per furto"/ "Io evaso? Falso, Carlos…"

Nina Moric e la commovente dedica al figlio Carlos: “Quel tempo in cui cercavi i miei abbracci”

Oltre ai problemi di salute che l’attanagliano, Nina Moric deve affrontare il dramma psicologico dell’allontanamento dal figlio Carlos. Il ragazzo si è, infatti, allontanato dalla mamma per delle incomprensioni, arrivando a non invitarla al suo compleanno. Poche settimane fa, la modella aveva pubblicato una straziante dedica sui social al figlio.

Nina Moric scrive: “Ti stai avventurando in un viaggio attraverso la vita, ma ricordati sempre di assaporare ovunque tu vada l’amore che ti viene dato e che puoi osare. Se avrai bisogno di piangere, fallo, non nascondere mai la tua sensibilità. Arrabbiati solo per le cose importanti. Non giudicare, per non essere giudicato. Molte porte della vita si apriranno e molte altre resteranno chiuse o si chiuderanno. Di fronte alle avversità, prova a pensare a ciò che il problema sta cercando di insegnare . E se possibile non dimenticarti mai di quel tempo in cui cercavi i miei abbracci. Potrai mettere in discussione tutto a questo mondo ma mai ti permetterò di mettere in discussione il mio smisurato amore per te. Ora diventa uomo ,Buon Compleanno. Tua madre…”

Nina Moric choc "Non mi vedrete più"/ Fan "Ti suicidi?": sfogo contro Fabrizio Corona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric)













© RIPRODUZIONE RISERVATA