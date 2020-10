Nina Moric, telefonata choc di Corona/ Minacce e denuncia: Carlos ha paura del padre?

Se volete la cronaca esatta della doppia telefonata choc che Nina Moric ha pubblicato sul proprio account Instagram, non vi resta che scorrere a fine pagina e ascoltare i 5 minuti choc: ma se invece volete un attimo riflettere sul grado di ansia, terrore e dramma che una famiglia da sempre “esposta” al mondo e alla tv può generare con un semplice “post” social, prendiamoci allora qualche minuto. L’audio che si sente riporta due telefonate che – secondo la stessa showgirl croata – avrebbe ricevuto da Fabrizio Corona in primo luogo, dal figlio Carlos in un secondo momento: la scelta del 18enne di andare a vivere col padre dopo la sua uscita dal carcere non è mai andata a genio per Nina, e le interminabili ore in diretta tv hanno ormai raccontato tutto e il contrario di tutto sull’ex coppia Nina Moric-Fabrizio Corona, con gli annessi successivi rapporti con compagni, fidanzate e flirt. Ma qui il vero protagonista della storia è un ragazzo, cresciuto conteso tra una madre e un padre “troppo” famosi e con la voglia di mostrare una vita pubblica h24 prima ancora di salvaguardare la sfera privata. Non è qui però il caso di fare processi (non vi è il tempo e non ne abbiamo alcun diritto, non conoscendo nel dettaglio cosa davvero avvenga nel rapporto tra gli ex Nina e Fabrizio): è invece il caso di capire il dramma di un ragazzo che in una telefonata privata e intima con la mamma, racconta tutta la paura di non voler finire come il padre.

LA PAURA DI UN RAGAZZO E IL DRAMMA SENZA FINE

Nonostante le minacce durissime e gravi che Corona ribadirebbe nella prima telefonata (ammesso e non concesso che ovviamente sia lui il protagonista di quella chiamata, è sempre d’obbligo il dubbio fino a prova certificata) con l’ex moglie – arrivando addirittura a ipotizzare di “ucciderla” per estirpare il presunto male che avrebbe fatto a loro figlio – è forse il secondo audio a impressionare di più. Nina Moric registra il contenuto e dopo probabilmente l’ennesima lite decide di rendere tutto pubblico: Carlos racconta di volersi liberare dalla pressione e a volte anche dalle minacce del padre e dell’entourage nel quale vive. La modella si spaventa e intima al figlio di cancellare la telefonata visto che Corona potrebbe controllarlo, ma lui replica con una voce anche molto pacata nonostante la paura di sapere tutto e che nel futuro vorrebbe venire a vivere da lei per non finire “malvagio” come il padre. Un dramma su più livelli in cui l’abbandono, il litigio, i sentimenti feriti e la violenza – purtroppo elementi non inusuali per molte famiglie italiane – che viene amplificato da quel “apparire” costante di una famiglia fin dalla sua origine. Un dramma senza fine nel quale emerge forse l’unica luce reale e incontrovertibile: quel “voglio diventare una persona migliore” di Carlos che riflette il desiderio non di “cambiare” la sua persona ma semplicemente di dare frutto a qualcosa di buono che esiste già all’interno del suo cuore e della sua vita.

LA DENUNCIA DOPO LE TELEFONATE

A seguito del post-choc pubblicato da Nina Moris, il suo avvocato Solange Marchignoli ha fatto sapere all’Adnkronos di avere denunciato formalmente l’ex re dei paparazzi a seguito delle minacce contenute nel presunto audio: «la denuncia è per tutta una serie di reati – spiega il legale – tra cui le minacce che Corona avrebbe fatto a lei e ha dato del materiale alla Procura chiedendo che di intervenire se dovesse ravvisare dei reati». La questione è ovviamente molto delicata a complesso, conclude l’avvocato di Nina Moric «I messaggi audio che avete ascoltato sono solo una sintesi pubblicabile, fanno capire che ce ne sono alcuni ben più gravi». In merito alle parole del figlio Carlo, l’avvocato Marchignoli ha aggiunto sempre all’Adn «Se la Procura dovesse ravvisare reati anche ai danni di Carlos procederà, Nina sta benissimo, è una mamma che si preoccupa e si sta muovendo in modo equilibrato per proteggere suo figlio. Speriamo che con la pubblicazione di questi audio qualcosa si muova».





