Nina Moric, telefonate svelate da Corona? / D’Urso: “qui non facciamo trabocchetti”

Nina Moric si riascolta disperata nelle telefonate registrate con Luigi Mario Favoloso a Live non è la D’Urso. Telefonate che secondo la modella croata sarebbe state passate alla redazione del programma a sua insaputa. Barbara D’Urso non ci sta e chiarisce subito: “Qui non facciamo trabocchetti, sia chiaro”. E spiega che se gli autori sono entrati in possesso di quelle telefonate, evidentemente qualcuno deve avergliele trasmesse. La showgirl non replica, incassa il colpo e ringrazia la padrona di casa per l’ospitalità, grazie alla quale ha potuto chiarire la sua posizione nei confronti di Favoloso. Nella telefonata della discordia si ascolta una Nina palesemente sotto choc: “Tu vuoi uccidermi, questo è stalking – dice rivolgendosi all’ex fidanzato Favoloso – se ne occuperà il tribunale”.

Nina Moric, Fabrizio Corona ha passato le telefonate registrate a Live?

L’ex marito di Nina Moric sapeva dei problemi che la modella stava attraversando con Luigi Mario Favoloso e le è stato molto vicino. Adesso i due sembrano essere in forte sintonia, al contrario di quanto sta accadendo con Favoloso, con cui Nina è per vie legali: “La registrazione è stata acquisita dalla procura. Elena Morali mi ha parlato malissimo di lui e mi ha detto che la ricatta. Si tratta di revenge porn, un video tra i due che fanno l’amore. Io non ho mai chiamato Elena, è stata lei a chiamarmi e tenermi tutto quel tempo“, ha spiegato Nina prima di congedarsi.



