Nina Moric Vs Barbara d’Urso/ “Show grottesco, non ho avuto diritto di replica!”

Nina Moric è di nuovo caduta nella rete del gossip e della televisione e aveva promesso di non farlo più proprio quando successe il finimondo durante la partecipazione di Luigi Favoloso al Grande Fratello firmato Barbara d’Urso. Anche questa volta la modella è finita nel tritacarne televisivo della conduttrice e oggi, dopo una serie di attacchi, appare sui social pronta a leccarsi le ferite dopo l’annuncio di denunce e di un iter legale contro Luigi Favoloso che è già iniziato. E allora cosa ha da dire oggi Nina Moric? Semplice, vuole commentare quello che è successo a Live Non è la d’Urso domenica annunciando che non andrà più in televisione e che è pronta a dire no al gossip no senza attaccare direttamente la padrona di casa. In una serie di storie su Instagram, Nina Moric ha rilanciato: “Non so per quale motivo mi ha chiamato e poi non mi da diritto di replica e non mi fa parlare, poi subentrano alcune persone con accuse senza senso contro di me. Abbiamo spiegato che non è un buco per la liposuzione però lo hanno tagliato, ho due voglie che…”.

LE ACCUSE DI NINA MORIC A BARBARA D’URSO E IL SUO “SHOW GROTTESCO”

Nina Moric è convinta che non solo non ha avuto modo di parlare ma ha rivelato di aver ricevuto minacce e offese anche da parte di altre donne e questo la addolora: “E poi ci chiediamo come mai le donne non denunciano, quale trattamento stiamo subendo? Io come personaggio pubblico, figuriamoci le altre..volevo parlare a nome di queste donne ma sono le donne stesse che fanno bullismo su di me accusandomi di cose non vere, non avrei potuto denunciare una persona per cose non vere. Non andrò più in televisione a subire questo spettacolo grottesco, sono argomenti che devono essere approcciati con delicatezza”. Anche questa volta Nina Moric ha chiuso dicendo che non andrà più in tv a fare gossip e che le sedi per parlare di quello che è successo con Luigi Favoloso sono quelle legali.

