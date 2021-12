Nina Moric vs Belen Rodriguez “Ha provato a baciare mio figlio”/ Ma lui “Stron*ate”

Natale nella bufera per Nina Moric, che ha lanciato accuse pesantissime nelle ultime ore a Belen Rodriguez. La “contesa” non riguarda Fabrizio Corona, ma il figlio che la modella croata ha avuto dall’ex re dei paparazzi. Su Instagram ha postato alcune storie in cui sostiene che la showgirl argentina abbia baciato il figlio durante una festa avvenuta il 23 dicembre scorso. Sarebbe stato Carlos Maria a confessarlo tramite alcuni messaggi privati che Nina Moric ha reso pubblici chiedendo conto proprio a Belen Rodriguez. Si tratta di alcuni messaggi WhatsApp di Carlos Maria, che però poco dopo ha smentito tutto spiegando che si tratta di un’invenzione della madre e che non ha mai incontrato Belen in questi giorni.

Secondo quanto riportato da Nina Moric, il figlio avrebbe scritto questo messaggio: “Belen mi ha fatto bere, voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca, no voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Belen è una cretina. Tuza portami via da questo paese, voglio stare con la mamma, mi manchi“. Quindi, l’ex moglie di Fabrizio Corona ha taggato direttamente Belen Rodriguez.

Nina Moric a Belen Rodriguez “Perché lo hai fatto?” Ma il figlio…

“Ci possono essere momenti in cui siamo impotenti a prevenire l’ingiustizia! Ma non ci deve mai essere un momento in cui non riusciamo a protestare. Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23/12. SEI MADRE“, ha scritto Nina Moric in un’altra storia. Poi ne ha pubblicata un’altra in ci si lascia andare ad una riflessione: “Non dobbiamo odiare chi fa cose sbagliate o dannose; ma con compassione devi fare il possibile per fermarli poiché stanno danneggiando se stessi. Così come nel profondo inconscio soffrono per le loro azioni. L’amore di una madre per suo figlio è come nient’altro al mondo. Non conosce legge né pietà. Osa ogni cosa e schiaccia senza pietà tutto ciò che si trova sul suo cammino“.

Da Belen Rodriguez nessuna replica, ci ha pensato Carlos Maria Corona a smentire la madre con alcune storie su Instagram. “Volevo parlare del fatto che sono state pubblicate delle dichiarazioni in merito a dei messaggi inviati da me a mia madre che sono tutto frutto della sua immaginazione“, ha esordito. Poi ha attaccato la madre per quanto ha fatto: “Io Belen non l’ho mai vista, tutte quelle cose riportate non sono vere perché lei essendo una madre non ha mai fatto tutto questo né si sarebbe permessa, inoltre le voglio molto bene e niente, ragazzi, non credete a queste stronzate, perché sono tutte stronzate“.





