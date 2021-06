Nina Moric Vs Corona “Foto fatte di nascosto e vendute”/ “Pensi ai soldi, Carlos…”

Poche ore dopo l’uscita delle foto sul settimanale Chi che immortalano un abbraccio tra Nina Moric e Fabrizio Corona che faceva sperare in una fine delle tensioni tra i due ex, la modella croata scrive un lungo messaggio di accuse rivolto proprio al papà di Carlos. Un post, pubblicato su Instagram, in cui la Moric accusa Corona di aver pensato al denaro, vendendo dunque delle foto, piuttosto che alla famiglia. “Fabrizio caro, ho sperato fino all’ultimo che, almeno di fronte ad una disgrazia, potessi essere un uomo, un padre, una persona morale. Invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi”. Così spiega il perché “Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua.” Nina accusa poi Fabrizio di averle tolto tutto, compreso suo figlio Carlos – “Ti serviva come free pass per uscire di prigione”.

La risposta di Fabrizio Corona a Nina Moric

Nina Moric, nel corso del suo lungo sfogo contro Fabrizio Corona, lo accusa di averle chiesto molti soldi “per lasciarmi l’affido esclusivo di Carlos, che per te ha sempre avuto un prezzo come tutto ciò che ti circonda.” La modella conclude allora con parole pesanti “Sei un nulla e tale rimarrai per l’eternità”. Non si è fatta attendere molto la replica di Fabrizio Corona. “Quando raggiungi la pace con te stesso accetti tutto e impari a perdonare”, ha esordito Fabrizio nel suo post. “Perdoni accetti e vai avanti, perché prima o poi, se vuoi il bene dell’unica persona speciale che hai, sei disposto a tutto” ha continuato, per poi ribadire che “Questa è la mia vita e comunque non voglio cambiare perché io sono questo e voglio rimanere questo: vero!”

