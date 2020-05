Nina Moric Vs Elena Morali/ “Non sono ma stata mantenuta” ma lei ribatte…

Pubblicità

E’ botta e risposta tra Nina Moric ed Elena Morali dopo quello che è successo domenica scorsa a Live Non è la d’Urso dove la modella ci è andata su pesante portando in trasmissione alcune prove, almeno a suo dire, su una telefonata intercorsa tra loro con argomento Luigi Favoloso. La Moric è convinta che lui sia violento e che non lo sia stato solo con lei ma che stia minacciando Elena Morali, sua attuale compagna, per tenersela accanto usando un video hot che ha minacciato di pubblicare in caso contrario. Il loro battibecco adesso è finito sui social dove sono molti coloro che amano cogliere le loro frecciatine a distanza tra foto un po’ datate e battutine poco ironiche sullo stato economico in cui riversano. In particolare, Elena Morali fa notare come alcune donne non usino foto attuali per tappezzare i loro profili social preferendo vecchi scatti in cui magari erano un po’ diverse.

ELENA MORALI E NINA MORIC, FRECCIATINE SOCIAL DOPO LIVE NON E’ LA D’URSO

Dal canto suo, invece, Nina Moric sembra essere pronta a sputare sentenze contro coloro che, invece, vengono mantenute: “Ho sempre fatto tutto da sola, non sono mai stata mantenuta, non ho mai avuto uomini ricchi, non sono mai stata mantenuta e non ho chiesto soldi a nessuno. Io evito certe persone, io non giudico, c’è un detto in cui si dice che non bisogna giudicare per non essere giudicati. Io ho fatto da sola, non sono mai stata mantenuta da nessuno, ho fatto una carriera strepitosa, ecco perché sei uscito così bene…” rivolgendosi al figlio Carlos. Arriverà un’altra risposta di Elena Morali oggi sempre sulle storie oppure no? Lo scopriremo presto.



