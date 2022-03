Nina Moric vs Silvia Toffanin: “Ma è un terzo grado?”/ Replica “Se non vuoi parlare…”

NINA MORIC, FRECCIATA A SILVIA TOFFANIN: “TERZO GRADO…”

Nina Moric e Silvia Toffanin sono state protagoniste di un breve momento di tensione nel corso della puntata di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5, andata in onda sabato 26 marzo 2022. L’ex dolce metà di Fabrizio Corona è parsa sin dall’inizio dell’intervista molto irrequieta, tanto che lei stessa ha denunciato di sentirsi travolta da una forte emozione, complice il lungo periodo di assenza dalle scene televisive, da cui la showgirl manca precisamente da due anni. Dopodiché, sono state mostrate delle immagini di Nina Moric con suo figlio Carlos e lei non le ha neppure guardate. Al rientro in studio Silvia Toffanin ha provato a indagare sulle ragioni di quel comportamento.

NINA MORIC VS SILVIA TOFFANIN, LA CONDUTTRICE: “SE NON TI VA DI PARLARE…”

Dopo alcuni interrogativi da parte di Silvia Toffanin sul rapporto tra lei e suo figlio Carlos, Nina Moric ha perso la pazienza e ha rivolto una battutaccia alla presentatrice, accompagnata da un sorriso infastidito: “Ma è un terzo grado?”. Dopo pochi secondi, utili a decifrare la frecciata di Nina Moric, Silvia Toffanin le ha risposto: “No, non è un terzo grado. Se non ti va di parlarne…”. La 45enne croata ha chiosato dicendo: “Sono stufa di avere sempre questo bagaglio in ogni trasmissione”.

