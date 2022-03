Nina Moric vs Zelensky/ “Non sei un santo, trova un accordo con Putin!”

La crisi in Ucraina continua a fare morti e feriti, con migliaia di profughi in fuga per salvarsi dalle bombe di Vladimir Putin. In corso i negoziati per tentare di arrivare al cessate il fuoco, ma per il momento non sono stati registrati significativi passi in avanti. Il presidente ucraino Zelensky è diventato un punto di riferimento in Occidente per la sua resilienza, ma non mancano le critiche…

In silenzio fin qui sulla guerra tra Russia e Ucraina, Nina Moric ha deciso di prendere posizione sui social network. La celebre modella croata, naturalizzata italiana, ha messo nel mirino il numero di Kiev, biasimando le sue esternazioni sull’Occidente e sul ruolo della Nato: «L’altro giorno hai chiesto aiuto all’Occidente, poi subito dopo dichiari che la Nato/l’Occidente è responsabile delle morti in Ucraina. Non stai interpretando una scena di un film comico in quel momento, sig. Zelensky».

NINA MORIC BACCHETTA ZELENSKY: IL SUO POST SU INSTAGRAM

Nel corso del suo post pubblicato su Instagram, Nina Moric ha chiesto a Zelensky di tentare di trovare un accordo con Putin, nonostante i rifiuti del leader del Cremlino: «Salva il tuo popolo trovando soluzioni con la Russia, una riflessione è d’obbligo, piuttosto che stare online per tutto il giorno su tutti i media e indicare i difetti a tutti». Il tono di Nina Moric è piuttosto polemico nei confronti del presidente ucraino, ecco l’affondo: «Devi amare la tua gente più della tua posizione. Smettila di incoraggiare il mondo a iniziare la terza guerra mondiale ricattando l’Occidente per l’errore più stupido che hai commesso. Le tue decisioni, le tue responsabilità. Tu stesso non sei un santo».

View this post on Instagram A post shared by Nina Moric (@nina__moric)





