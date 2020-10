Nina Palmieri e Veronica Ruggeri, Le Iene/ Dagospia: “Nessun rapporto fuori onda”

In questi giorni alla conduzione de Le Iene è un po’ successo di tutti e molti sono stati i cambiamenti e tutto per via del Covid che, man mano, sta colpendo alcuni dei protagonisti dello show di Italia1 che torna in onda questa sera con il trio formato da Nina Palmeri, Matteo Viviani e Veronica Ruggeri. La stessa produzione ha spiegato che Nina è in onda per sostituire Giulio Golia, attualmente positivo al Covid 19 e quindi in quarantena, mentre Veronica ha preso il posto di Roberta, anche lei positiva al virus. Insomma un valzer che, però, non è sfuggito al gossip e a Dagospia che nei giorni scorsi ha alzato un polverone parlando di un rapporto teso tra Nina Palmieri e Veronica Ruggeri.

Nina Palmieri e Veronica Ruggeri, Le Iene, “Nessun rapporto fuori onda” ma le due smentiscono..

Secondo Giuseppe Candela le due si parlerebbero a telecamere spente ma dietro le quinte non avrebbero alcun tipo di rapporto anche se non ne ha spiegato bene le cause. In particolare, su Dagospia si legge: “A Cologno Monzese si mormora che il rapporto tra le due invitate Ruggeri e Palmieri non sarebbe idilliaco. Pur conducendo insieme lo stesso spazio le due iene di fatto non avrebbero alcun tipo di rapporto e dialogo, se non in onda. Sarà vero?”. Nina Palmieri e Veronica Ruggeri de Le Iene hanno smentito la cosa nei giorni scorsi sui social ridendo e scherzando con tanto di turbante in testa, faranno lo stesso questa sera quando il programma tornerà in onda su Italia1?



