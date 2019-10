Nina Palmieri/ “Finché ci saranno Le Iene…” (FAKE)

Nina Palmieri è una delle ospiti della prima puntata di “Fake – La Fabbrica della notizie”, il nuovo programma condotto dalla giornalista Valentina Petrini nella seconda serata del canale NOVE. La Iena porterà il suo contributo di giornalista ed inviata sull’argomento delle fake news diventato ormai da tempo un problema molto diffuso nel settore dell’informazione. Per la Palmieri si tratta di una piccola pausa dal suo duplice ruolo di inviata e conduttrice de Le Iene, il programma di successo ideato da Davide Parenti e trasmesso nella prima serata di Italia 1. Intervistata da Il Centro, Nina Palmieri ha dichiarato: “Se mi avessero detto che un giorno sarei stata a condurre Le Iene avrei detto “ma figurati”. Ora tornare indietro, anche no! Sono davanti a un bel piatto me lo magno”. Una grandissima gioia per la giornalista che è passata da dietro le telecamere al bancone di uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo.

Nina Palmieri: “Nadia Toffa mi ha insegnato ad affrontare tutto come lei era”

Una promozione importante per Nina Palmieri che a distanza di quasi tre mesi dalla prematura scomparsa di Nadia Toffa continua a ricordare l’amica e collega. “Nadia, la sua morte… È una cosa che ancora mi fa impressione: parlare di lei come se non ci fosse. Per noi tutti c’è, lo abbiamo detto, lo diremo sempre: finché ci saranno le Iene e anche dopo, lei ci sarà”. Un’amicizia importante, un legame indissolubile quello tra Nina Palmieri e Nadia Toffa che supera anche la morte. Parlando della Toffa, infatti, la Iena ha rivelato: “mi ha insegnato ad affrontare tutto come lei era. Nadia era una che ti parlava a un centimetro dalla faccia, e così ha affrontato il tumore: faccia a faccia, da vicino, con forza. Ovviamente ha pianto tanto, soffriva. Ma la sua determinazione era così, guardava in faccia tutti i cattivi: quello che andava a scovare e acchiappare e quello che aveva dentro. Era così nella vita e nel video, era una bambina strutturata, intelligente e buona”. Per questo motivo dalla piccola e grande Toffa, la Palmieri spera solo “ereditare un pochino della sua spontaneità. E di non avere mai troppa paura”.

Nina Palmieri conduttrice de Le Iene

La conduzione de Le Iene non capita tutti i giorni e soprattutto non è per tutti. Lo sa bene Nina Palmieri che, dopo cinque anni da inviata del programma, si è ritrovata dietro la scrivania del celebre programma di Italia. “Ho elaborato il problema: mi piaceva il racconto non la mia faccia” ha detto la Iena che è stata sostituta un fumetto durante i servizi della rubrica “I viaggi di Nina”.



