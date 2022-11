Nina Rima denuncia Gardaland: “Troppo poco disabile per loro”/ La replica del parco

La denuncia di Nina Rima contro Gardaland

Nina Rima, modella influencer 22enne, che ha perso una gamba dopo un incidente stradale in scooter, con una serie di storie pubblicate su Instagram ha denunciato il trattamento che avrebbe ricevuto da Gardaland. Il tutto sarebbe accaduto durante il week end di Halloween. L’influencer racconta che, per la sua disabilità, aveva diritto a saltare le code ma qualcosa non sarebbe andato come previsto. “Una volta arrivati all’accesso disabili mi chiedono quale fosse la mia disabilità e così mostro loro che mi manca una gamba. Loro vogliono vedere comunque il verbale dell’invalidità, cosa che comunque ci sta dato che in Italia, così come nel mondo, è pieno di furbetti. Fatta vedere la certificazione, con tanto di percentuale di invalidità mi hanno detto che la mia disabilità non era abbastanza”, ha raccontato la Rima.

“Una signorina mi dice che comunque una ‘mezza gamba’ ce l’ho. Se invece mi fosse mancato il ginocchio avrei potuto saltare le code. Il bello però è che mi ritenevano ‘troppo disabile’ per poter fare tutti i giochi. Quindi disabile per saltare le code no, però troppo disabile per salire sulle montagne russe. Non si può vietare il divertimento a chi è disabile“, ha aggiunto ancora Nina.

La replica di Gardaland

La replica della direzione di Gardaland non si è fatta attendere. La direzione ha fatto sapere che Nina Rima “ha avuto il pass prioritario insieme a tutto il suo gruppo, in quanto accompagnatrice di un ospite ipovedente” aggiungendo che la giovane “non ha potuto accedere a 4 delle 35 attrazioni del Parco per ragioni di sicurezza, ovvero regole dettate dai costruttori e legate alla sua disabilità specifica”.

La direzione inoltre, ha fatto sapere che quando il gruppo di Nina rima è arrivata, il personale addetto all’accoglienza ha spiegato tutte le limitazioni alle varie attrazioni per motivi di sicurezza. “La signora non ha voluto portare con sé la Guida al Parco per Ospiti con Disabilità Fisica dove sono elencate chiaramente le attrazioni accessibili”, ha concluso Gardaland come riporta La Repubblica.

