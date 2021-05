Nina Rima/ La modella “bionica”: l’incidente, l’amputazione della gamba e Chiara Ferragni

Nina Rima la “modella bionica”: “Io e il mio ex ragazzo abbiamo avuto un incidente stupidissimo e…”

Nina Rima è una giovane modella e influencer di 21 anni con 94,3 mila follower su Instagram. Nella suo bio di definisce una “modella bionica” e il suo motto è “Ho imparato a stare in equilibrio su una gamba sola perché nella vita non possiamo sempre atterrare su entrambi i piedi”. Nina, infatti, a 17 anni ha perso la gamba sinistra in un incidente automobilistico a Ventimiglia. Era il 21 aprile 2017: Nina era in sella a uno scooter guidato dall’allora fidanzato, poi lo scontro con una moto di grossa cilindrata. “Io e il mio ex ragazzo abbiamo avuto un incidente stupidissimo. Non credevo di essermi fatta niente, ma quando ho cercato di alzarmi mi sono resa conto di non avere più il piede”, ha raccontato qualche anno fa a #CR4 La Repubblica delle Donne. All’epoca Nina stava per firmare un contratto con un’importante casa di moda, andato in fumo.

FRANCO INTERLENGHI, EX MARITO ANTONELLA LUALDI/ "Mi trattava male, andai via e..."

Nina Rima: la rinascita dopo l’incidente

Nina Rima, però, non si è arresa. Anzi. Durante la lunga degenza in ospedale, Nina ha iniziato a pubblicate sui social: “Più che altro per far sapere ai miei amici dell’incidente. Poi, piano piano, a mostrare anche la mia gamba, fregandomene del giudizio altrui”, ha raccontato a Piero Chiambretti. La sua carriera sui social è stata definitivamente lanciata da Chiara Ferragni, che ha postato su Instagram una foto con Nina: “Avevo 3mila follower. Sono schizzata a 50mila grazie a lei”, ha raccontato a Caterina Balivo durante una puntata di “Vieni da me”. Oggi Nina, non solo fa la modella, ma ed è diventata un esempio di coraggio e positività per tutti coloro che si trovano ad affrontare grandi prove. Da 8 mesi al suo fianco c’è il fidanzato Giuseppe Elio Nolfo: “Io l’avevo capito subito che saresti stato tu… ma mai avrei pensato di poter ottenere così tante certezze in così poco. Amo averti accanto, pensare di poter contare su di te sapere di trovarti sempre ovunque”, ha scritto su Instagram.

LEGGI ANCHE:

ANTONELLA LUALDI/ “Mio marito Franco Interlenghi ha sempre comandato. Voleva che...”Giuseppe Elio Nolfo, fidanzato Nina Rima/ "Amo averti accanto, amo ciò che siamo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA