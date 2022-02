Nina Sarcina e Gabriele Ciavarro, figli Clizia Incorvaia/ “Il vero principe azzurro”

Clizia Incorvaia sta vivendo uno dei momenti i felici della sua vita. L’influencer è infatti da poco diventata mamma di Gabriele, nato dalla sua relazione con Paolo Ciavarro, di cui si è innamorata mentre entrambi erano concorrenti al “Gf Vip”, In un primo momento in tanti sembravano essere scettici su questa storia, ma i due con i fatti hanno smentito tutti.

L’ex moglie di Francesco Sarcina ha aggiornato i suoi follower su Instagram periodicamente sulla sua gravidanza, mettendo in mostra il pancione in crescita e quanto sia lei sia il compagno non vedessero l’ora di accogliere il loro bambino tra le braccia. L’idea che il fiocco che i due avrebbero appeso sulla porta sarebbe stato azzurro l’ha resa ancora più contenta proprio perché coaì avrebbe potuto regalare un fratellino alla sua bambina, Nina, figlia dell’ex leader delle Vibrazioni.

L’idea di allargare la famiglia nel momento in cui si è innamorata di Paolo è stata subito caldeggiata da Clizia, che è stata ovviamente felicissima nel momento in cui ha avuto la certezza della gravidanza. Poche settimane fa lei e la sua bimba avevano vissuto ancora più a tretto contatto dopo essere risultate entrambe positive al Covid, ma questo ha rafforzato ulteriormente il loro rapporto.

L’arrivo di Gabriele è stato ovviamente annunciato, tanto per cambiare, tramite i social. Poco prima della nascita lei aveva confermato quanto fosse entusiasta al pensiero di avere al più presto il suo piccolo tra le braccia: “Il vero principe azzurro è il figlio maschio. Non fate leggere la caption al papà, chi lo sente!” – aveva scritto. corredando il messaggio con l’emoticon della scimmietta che si copre le orecchie e un cuoricino blu a corredo.

