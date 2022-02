Nina Sarcina e Gabriele Ciavarro, figli Clizia Incorvaia/ Quando nasce il bambino?

Clizia Incorvaglia ha due figli: Nina Sarcina, nata nel 2015 dalla relazione con Francesco Sarcina, e Gabriele Ciavarro, che nascerà tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2022 dall’unione con Paolo Ciavarro (la coppia ha annunciato il nome del piccolo in arrivo nel corso di una intervista a Verissimo).

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ Dal Gf Vip al matrimonio: quando si sposano? quando nasce il loro figlio?

La primogenita Nina oggi ha 7 anni e vive con la mamma. La sua prima “apparizione” pubblica è stata nel giorno del matrimonio dei genitori, dato che la modella era all’ottavo mese di gravidanza al momento del “sì”. Per il resto, non è mai apparsa sui social network, o almeno non con il volto visibile. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, preferisce preservare la sua privacy. Qualche mese fa, tuttavia, ha rivelato di come le due siano state costrette a condividere un brutto momento, dato che entrambe sono risultate positive al Covid-19. Il peggio, però, adesso è passato e la bambina non vede l’ora di conoscere il fratellino (il terzo, per lei, dato che il papà Francesco Sarcina ha altri due figli).

Francesco Sarcina: "Liti tra Vibrazioni? Ci sfoghiamo sul palco"/ "Non come Morgan…"

Nina Sarcina e Gabriele Ciavarro, figli Clizia Incorvaia: fiocco azzurro in arrivo

I figli di Clizia Incorvaia, a breve, diventeranno infatti due: dopo Nina Sarcina, tra poche settimane nascerà Gabriele Ciavarro. Il piccolo è il frutto dell’amore tra la modella e Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e a distanza di due anni diventeranno genitori. Per il conduttore televisivo è la prima volta.

L’attesa è tanta, ma il lieto evento è ormai imminente: la coppia ha annunciato che il parto è previsto tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Nel salotto di Verissimo i due hanno confidato a Silvia Toffanin che il nascituro si chiamerà proprio Gabriele per scelta del papà. Il ballottaggio era con il nome Leonardo, ma con un post la mamma ha confermato che la scelta è ricaduta sulla prima opzione: “8 febbraio 2022, festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: waiting for Gabriele”, ha scritto su Instagram. Nel caso in cui fosse stata una femmina, invece, si sarebbe chiamata Dafne.

TANTISSIMO, TESTO E SIGNIFICATO CANZONE LE VIBRAZIONI/ Francesco si rivolge alla vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA