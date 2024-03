Nina Senicar, annuncio inaspettato a Verissimo: “Sono incinta”/ E dolore per la morte prematura della mamma

Nina Senicar aspetta un figlio dal marito Jay Ellis: “Sono di nuovo incinta”, l’annuncio a Verissimo

Nella puntata di questo sabato 2 marzo 2024 di Verissimo è stata ospite Nina Senicar, la showgirl e modella serba ha concesso una lunga chiacchierata a Silvia Toffanin in cui ha annunciato importanti novità: Nina Senicar è incinta del secondo figlio. La modella e attrice nel dettaglio ha rivelato: “L’ho tenuto segreto per voi, sono incinta di nuovo. Non lo posso più nascondere perché si vede, con la prima gravidanza l’ho tenuto segreto fino all’ottavo mese, ma con le seconde è più difficile.”

Marco D'Amore a Verissimo: "Ero una testa calda"/ "All'inizio ho vissuto male la notorietà"

E subito dopo ospite a Verissimo, Nina Senicar incinta di otto mesi ha rivelato per quanto è prevista la nascita: “La nascita è prevista a metà luglio, in piena estate.” Nina Senicar è sposata dal 2022 con Jay Ellis. I due si conoscono dal 2015 e nel 2019 hanno dato alla luce la loro prima figlia, Nora Grace Ellis e presto diventeranno genitori nuovamente di un altro figlio. La modella nel talk di Canale 5 non ha rivelato il sesso del nascituro ma utilizzando parole al femminile ha lasciato supporre che si trattasse di un’altra femmina.

JULIANA GHIDINI, CHI E' LA FIDANZATA DI MR RAIN/ "Ha tantissima pazienza con me, è passato, presente e futuro

Verissimo, Nina Senicar e la morte prematura della mamma Slavica: “Cerco di trovare un senso”

Ospite a Verissimo, Nina Senicar se da un lato ha parlato di una bellissima notizia quella della sua seconda gravidanza dall’altro si è confessata anche sulla prematura morte della madre deceduta per un tumore alla cervicale scoperto troppo tardi. Parlando con Silvia Toffanin la modella ha confessato: “Dopo la sua morte ho cercato di trovare un senso cioè di capire cosa posso fare io Nina perché quello che è successo a lei non succeda ad un’ altra donna, ad un’altra mamma e quindi visto che lei è morta per un tumore cervicale io mi sono messa a parlarne il più possibile di questo tumore che si può veramente curare se preso in tempo. Ho aperto una associazione per regalare visite mediche a tutte le donne di tutte l’età così almeno una donna trova qualcosa e non si ripete quello che è successo a mia madre”. “











© RIPRODUZIONE RISERVATA