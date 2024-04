Nina Soldano, dall’addio choc a Un posto al sole al ritorno/ Polemiche e retroscena: cosa accadde nel 2021

Nina Soldano e l’addio a Un posto al sole: “Non è stata una mia scelta“

Nina Soldano è uno dei più celebri volti di Un posto al sole, la fiction di Rai 3 che tiene incollato il pubblico alla tv ormai da quasi 30 anni. L’attrice, che sarà ospite oggi pomeriggio di Caterina Balivo su Rai 1 nel salotto de La volta buona, ha raggiunto il massimo della popolarità nel 2003. Era infatti l’anno in cui, dopo una lunga esperienza in diverse fiction tv come Incantesimo e Ricominciare, ha debuttato nella soap opera ambientata a Palazzo Palladini nelle vesti di Marina Giordano.

Un personaggio che è ormai entrato sotto la sua pelle, ma al quale ha rischiato di dire per sempre addio pochi anni fa. Era infatti il gennaio 2021 quando, attraverso un annuncio diffuso sui propri canali social, Nina Soldano ha annunciato l’addio a Un posto al sole. “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta – aveva rivelato – Se Marina tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Grazie per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo“.

Nina Soldano, il retroscena sull’addio e il ritorno a Un posto al sole

L’annuncio di Nina Soldano aveva rappresentato uno choc per l’affezionato pubblico di Un posto al sole, per nulla pronto a dire addio ad una delle attrici simbolo della soap. Alla fine, dopo l’intervento social velatamente polemico, l’attrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente nell’aprile 2021 nel corso della quale ha smentito la fuoriuscita di Marina Giordano. L’attrice aveva svelato che l’iniziale addio era dovuto a ragioni di tipo contrattuale, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio.

“Quando mi hanno avvisato che Marina sarebbe stata messa in pausa non ero né risentita né delusa, il ricambio dei personaggi nella soap è una consuetudine frequente. Ho sorriso quando la notizia ha mandato in cortocircuito il web”, aveva confessato. Alla fine, dopo il grande spavento per il pubblico, l’attrice era ritornata in scena nella soap sempre nei panni di Marina: “È arrivato il momento di riprenderla per mano e di accompagnarla in nuove storie. Sto studiando i copioni”.











