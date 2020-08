Nina Soldano e Giorgio Borghetti/ “Sul set di Un posto al sole ci vuole…”

Dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus, il set di Un posto al sole ha riaperto ufficialmente i battenti. Le nuove puntate della soap opera di Raitre vanno in onda dal 13 luglio e gli attori sono attualmente impegnati nelle riprese dei nuovi episodi. Sui social, tanti protagonisti condividono foto e video girati sul set. Tra questi, anche Nina Soldano che interpreta Marina, tra le proprie storie di Instagram, ha condiviso alcuni video in cui mostra come viene rispettata la distanza di sicurezza. Nelle storie, l’attrice è con il collega Giorgio Borghetti. Entrambi indossano le mascherine e, insieme, mostrano ai followers della Soldano il modo giusto per mantenere la distanza. “Stavamo dicendo che ci vuole la misura di sicurezza di almeno un metro, quant’è un braccio? Bene così siamo a posto”, spiega l’attrice.

UN POSTO AL SOLE, GIORGIO BORGHETTI MOSTRA L’ENERGIA DEI COLLEGHI

Tornare sul set di Un posto al sole ha riempito di gioia il cuore di tutti gli attori che, nei colleghi, hanno trovato una seconda famiglia. A mostrare ai fans la felicità del ritorno a lavoro è stato Giorgio Borghetti che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso un video in cui tutti i colleghi si divertono a ballare esprimendo con improvvisati passi di danza e sorrisi radiosi la gioia, ma anche la gratitudine per la riapertura del set. “Un posto al sole è tornato con la nostra energia”, ha scritto Borghetti sotto il video. Un ritorno, quello della soap opera di Raitre, che i fans aspettavano con ansia. Gli inquilini di Palazzo Palladini, infatti, fanno compagnia agli italiani dal 1996 e, nel corso degli anni, è diventato un appuntamento irrinunciabile per tutti.





