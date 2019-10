Nina Soldano/ “I miei genitori sono morti!”, le dolorosissime perdite

Qualcosa è cambiato a Un posto al sole: la cattivissima Marina Giordano non sembra più così cattiva e ai complotti orditi con il suo eterno amante Roberto Ferri, ora preferisce i baci di un nuovo e affascinante arrivato… Che la dama nera della soap si sia finalmente redenta? “Ebbene sì!”, confida Nina Soldano tra le pagine di Grand Hotel. La regina di picche potrebbe trasformarsi in una regina di cuori… Il merito è tutto di Fabrizio Rosato, l’uomo che le ha fatto perdere la testa e ammorbidito il cuore (nella soap). Giorgio Borghetti è l’attore che interpreta il personaggio che ha ridato nuova linfa vitale alla regina della soap. “Quando ho visto arrivare Giorgio sul set ho gioito, non solo perché lo conoscevo già e so che è un grande professionista, ma anche perché abbiamo tante cose in comune. Alcune molto belle. altre purtroppo meno… Cominciamo da quello belle. Intanto entrambi abbiamo alle spalle una lunga gavetta come attori di fiction. Ed evidentemente anche le medesime passioni, visto che tutti e due abbiamo partecipato allo stesso show: “Notti sul ghiaccio” di Milly Carlucci”.

Nina Soldano, il recente dolore: “Ho perso entrambi i genitori!”

Per tante cose belle che accomunano Nina Soldano e il collega Giorgio Borghetti, ci sono anche dei dolorosi tasselli: “Quest’anno sia Giorgio sia io abbiamo avuto delle perdite dolorosissime: lui ha perso la madre, io entrambi i miei genitori, in poco tempo. Mia mamma e mio papà se ne sono andati nel giro di sette mesi l’una dall’altro, lasciandomi dentro un vuoto che ancora mi lacera. Mamma se n’è andata il 14 dicembre scorso, papà invece mi ha lasciata soltanto tre mesi fa, il 24 luglio, e ancora non riesco a parlarne senza commuovermi. Intendiamoci, non è stata una sorpresa, erano entrambi malati da tempo, avrei dovuto essere preparata. Ma non si è mai preparati e lasciare andate chi amiamo. Soprattutto se sono due persone eccezionali come lo erano i miei che mi hanno regalato un’infanzia da romanzo…”. Tornando ad Un posto al sole, la celebre attrice rivela di potere dire addio alla perfida Marina: “Al momento il suo cuore sembra essersi ammorbidito, ma chi lo sa che cosa combinerà… In questi 17 anni ho imparato ad aspettarmi di tutto da lei…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA