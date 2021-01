Nina Soldano lascia Un Posto al Sole/ Ecco perché Marina Giordano se ne va

Nina Soldano lascia Un Posto al Sole, soap opera italiana che la vede protagonista addirittura dal 2003. Dopo ben 18 anni dunque non vedremo più il personaggio di Marina Giordano, amatissimo dal pubblico e dalla critica. Nella puntata del 7 gennaio l’abbiamo vista partire e lasciare Napoli con Roberto, interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli, che la guarda desolato da molto lontano. Al momento appare chiaro che nel 2021 non vedremo più questo personaggio. Avevamo però già capito qualcosa nella puntata speciale andata in onda a Capodanno, visto che Fabrizio Rosato era stato ricoverato e lei era apparsa disperata. Aveva poi dunque deciso di lasciare il capoluogo campano per andarsi a prendere cura del suo fidanzato.

Nina Soldano lascia Un Posto al Sole, le parole dell’attrice

Attraverso i social network l’attrice toscana classe 1963 Nina Soldano ha specificato i motivi dell’addio a Un Posto al Sole: “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se tornerà il mio personaggio non lo so. L’unica certezza al momento è la sua partenza. Grazie per la stima, affetto e amore. Non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo“. Sui social network intanto partono delle vere e proprie petizioni con tantissimi fan che sembrano non accettare questa scelta e minacciano addirittura di boicottare la soap non seguendola più. Cosa deciderà in merito la produzione?

Le parole di Nina

L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora no lo so , l’unica certezza è la sua partenza. Grazi per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo.❤️#godsavethequeen 👑 pic.twitter.com/hzsb3qEhWF — Nina Soldano (@NinaSoldano) January 11, 2021





