Nina Soldano: “Marina torna a Un Posto al Sole”/ “Sto studiando i nuovi copioni!”

Solo qualche settimana fa si è parlato del possibile addio di Nina Soldano a Un Posto a sole. L’uscita di Marina dalla soap ha scatenato una grande polemica che si arresta però oggi con l’annuncio dell’attrice che smentisce la sua uscita di scena. Al settimanale Gente ha infatti rivelatoche tornerà sul set: “Vi confermo che il lunedì di Pasquetta mangerò il mio ovetto a Napoli, sulla terrazza di Palazzo Palladini”.

La Soldano ha poi spiegato che il mistero di queste ultime settimane è stato dovuto a ragioni di tipo contrattuali, e ha poi aggiunto: “Quando mi hanno avvisato che Marina sarebbe stata messa in pausa non ero né risentita né delusa, il ricambio dei personaggi nella soap è una consuetudine frequente. Ho sorriso quando la notizia ha mandato in cortocircuito il web”.

Nina Soldano torna a Un Posto al Sole: le rivelazioni dell’attrice

Sono ormai 18 anni che Nina Soldano interpreta Marina nella soap Un Posto al Sole. In merito, nel corso dell’intervista, ha dichiarato che “È arrivato il momento di riprenderla per mano e di accompagnarla in nuove storie. – aggiungendo che adesso – Sto studiando i copioni”. D’altronde ammette di avere ben poco in comune con il suo storico personaggio: “Siamo due poli opposti. L’unica cosa che ci accomuna è l’amore per l’eleganza. Più che Marina in questi mesi lontani dal set mi è mancata la troupe”, ha raccontato infine l’attrice, felicissima dunque di tornare in scena (così come lo sono tutti i suoi fan!).

