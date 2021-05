Nina Soldano torna a Un posto al sole/ “Marina si toglierà qualche sassolino…”

Nina Soldano torna protagonista di Un posto al sole con la sua Marina Giordano. Lo scorso 11 gennaio, un post pubblicato su Instagram dall’attrice, aveva fatto temere il peggio ai fans della soap opera di Raitre che temevano in un addio definitivo di Marina Giordano, uno dei personaggi più amati dal pubblico di Un posto al sole. In realtà, l’addio di Marina non è mai stato definitivo ed ora il personaggio, considerato affascinante e misterioso dai fans, sta per tornare. A svelare cosa vedrà il pubblico di Raitre è la stessa Nina Soldano in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. «È stato interpretato male! Avevamo visto partire Marina e volevo dire qualcosa su quella situazione. Ma non potevo dire che sarei tornata! Da un lato, però, quel putiferio mi ha fatto piacere: vuol dire che ciò che ho fatto in questi anni è stato fatto bene», ha spiegato l’attrice riferendoosi al post che aveva fatto pensare ad un suo addio.

Nina Soldano svela le novità di Marina Giordano di Un posto al sole

Quali novità ci saranno a Un posto al sole con il ritorno di Marina Giordano? Il personaggio interpretato da Nina Soldano è sempre stato forte, determinato, ma anche vendicativo e, dalle parole pronunciate dall’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni, pare che il ritorno porterà scompiglio. «Marina è molto, molto, molto carica, e ritorna per risolvere una situazione molto grave, che solo lei può affrontare. E si toglierà qualche sassolino dalla scarpa. Ma non dico altro», ha raccontato l’attrice che ha svelato di essere stata inondata dai messaggi d’affetto dei fans che chiedevano a gran voce il suo ritorno. Pensando al suo arrivo nella soap, Nina Soldano ha aperto i cassetti dei ricordi spiegando come, ormai, sono 18 anni che interpreta Marina Giordano.

