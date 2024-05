Nina Solodovnikova, chi è?/ La soprano promessa del mondo della lirica dalla Russia al successo mondiale

Una carriera in ascesa quella di Nina Solodovnikova, la soprano russa che ha studiato e si è perfezionata presso la Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna, all’Accademia Musicale Chigiana, successivamente è approdata anche all’Accademia Teatro alla Scala di Milano e poi all’Accademia Filarmonica di Bologna. Il suo talento e la sua voce si fanno apprezzare e conoscere molto presto, visto che Nina ha partecipato a diversi concorsi canori dedicati a giovani cantanti lirici.

Uno dopo l’altro, Nina riesce a farsi conoscere nel mondo della lirica conquistando il primo posto in diversi concorsi canori per giovani talenti che abbiamo recuperato dal suo sito internet ufficiale e che vi riportiamo: Concorso Internazionale “Cittа di Pesaro” (2015, I premio), 3° Concorso lirico “Aurelio Burzi” (2015, Premio speciale “Repertorio Rossiniano”), 3° Concorso Internazionale di Canto “Bellano Paese degli Artisti (2019, II premio), 9° Edizione del Concorso lirico “Salice d’oro” (2019, Premio speciale), Concorso lirico Tullio Serafin (2021), 34° Concours International de Chant de Marmande (2022, II premio), 34° Concorso Internazionale Francesco Paolo Neglia (2022, I premio).

Nina Solodovnikova, chi è il soprano ospite de Il Volo

Nina Solodovnikova è tra i protagonisti della seconda puntata de Il Volo – Uno per tutti, lo show celebrativo per i 15 anni di carriera dei tre tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble trasmesso dall’Arena di Verona in prima serata su Canale 5. Tra gli ospiti del secondo appuntamento c’è anche la promessa del mondo della lirica. Si tratta di Nina Solodovnikova, giovane soprano russo, che durante la sua breve, ma già straordinaria carriera ha preso parte ad importantissime opere liriche e teatrali come: La Traviata, L’elisir d’amore e tante altre. Nel 2020 ha debuttato come Valencienne sotto la direzione del Maestro Daniel Oren nella Vedova allegra.

Non solo, la Solodovnikova ha anche lavorato con grandi direttori d’orchestra come Michele Mariotti, Yves Abel, Francesco Ivan Ciampa, Jader Bignamini, Rinaldo Alesandrini, Jonatan Brandani, Roberto Gianola: nel 2021 ha interpretato il ruolo di Annetta Mazepa nell’opera “Pietro il Grande” prodotto da Dynamic.











