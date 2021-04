Nina Speranza Argentero, figlia di Luca / L’attore: “con lei apice di felicità”

Nina Speranza è la splendida figlia del famoso attore Luca Argentero e dell’attrice Cristina Marino. La piccola Nina fin dalla sua nascita è diventata il centro del mondo per i suoi genitori. Questa sera martedì 20 aprile, oltretutto, suo papà Luca sarà ospite di Serena Rossi per il programma Rai “Canzone Segreta”, giunto all’appuntamento finale. Chissà quale sarà la canzone che lega Luca Argentero e sua figlia Nina, fonte di rinnovato entusiasmo nella vita dell’attore. Nel corso della sua partecipazione al programma di Raiuno, avrà sicuramente modo di rispondere ad alcune domande della conduttrice sul rapporto con la piccola Nina. Nei mesi scorsi, in una delle sue ultime interviste rilasciate ai giornali, l’ex gieffino aveva speso parole al miele per la bambina, esaltando il legame unico instauratosi dal suo arrivo in famiglia.

Nina Speranza Argentero, le parole di Luca: “Non pensavo fosse così”

Luca Argentero ha descritto con emozione il momento in cui ha stretto la piccola Nina tra le sue braccia per la prima volta. “Non pensavo si potessero raggiungere apici di felicità così grandi”, aveva raccontato l’attore dopo essere diventato padre. “Lo so può sembrare retorico quando senti gli altri che te lo raccontano, ma è veramente così”. Per quanto riguarda l’aspetto di Nina, Luca Argentero è sempre stato convinto che assomigliasse più a lui che a Cristina Marino: “A quanto pare assomiglia un po’ di più a me“. Stasera papà Luca Argentero sarà tra gli ospiti di Serena Rossi per “Canzone Segreta” tra sogni, musica, storie e passioni.

