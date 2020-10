Nina Speranza Argentero, figlia Luca e Cristina Marino/ “Un mondo senza di lei…”

Da circa quattro mesi, la vita di Cristina Marino e Luca Argentero è completamente cambiata. Nella loro vita è arrivata la piccola Nina Speranza, attesa e desiderata da entrambi e che, sin dal primo giorno, ha cambiato il modo di vedere il mondo da parte dell’attore e della compagna. Nina Speranza è la prima figlia sia per Argentero che per Cristina Marino che ha vissuto la gravidanza in pieno lockdown, circondata dall’affetto dell’uomo che le ha cambiato la vita. Perdutamente innamorati della loro bambina, trascorrono con lei ogni istante e, insieme si occupano di tutto, stando attenti a non farle mancare niente. Per Luca e Cristina, Nina Speranza è la gioia più grande che la vita potesse donargli. Sui social, si mostrano spesso con la piccola tra le braccia stando attenti, però, a non mostrare mai il suo dolce viso.

NINA SPERANZA ARGENTERO, IL GRANDE AMORE DI LUCA E CRISTINA MARINO

Gli ultimi quattro mesi sono stati sicuramente i più belli della vita di Cristina Marino e Luca Argentero che, insieme, stanno vedendo la loro piccola Nina Speranza crescere e cominciare a guardare il mondo con gli occhi curiosi dei bambini. Da quando c’è lei, tutto ha più senso nella vita della coppia che, unita e innamorata, potrebbe convolare a nozze avendo come testimone del loro amore la figlia. Perdutamente innamorato della sua Nina, Luca Argentero, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso di avere una visione totalmente diversa della vita da quando è diventato papà e di non riuscire più ad immaginare un mondo senza la sua piccola. “Nina Speranza è una grande gioia che ti cambia la vita, che ti cambia in meglio. E mi sembra che ci sia sempre stata, non riesco adesso ad immaginare un mondo senza di lei”, ha detto l’attore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA